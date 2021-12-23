لوتس تنهي إنتاج 3 طرز استعداداً لـ "إميرا 2022"

أنهت شركة لوتس البريطانية خطوط إنتاج 3 من أقوى طرازاتها، مع خروج طرز لوتس Elise ولوتس Exige و لوتس Evora من الأسواق نهائيا، تمهيدا لطرازها الجديد لوتس إميرا .

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، أنتجت لوتس 51738 وحدة من الطرز الثلاثة، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنتاج الشركة على مدار 73 عامًا من تاريخها، وحفاظا منها على نجاح وتاريخ الطرز الـ 3 ستحتفظ بنسخة من كل سيارة ضمن مجموعة لوتس التراثية الكلاسيكية .

ستبدأ لوتس Emira الجديدة في دخول حيز الإنتاج التجاري في ربيع عام 2022، وهي آخر سيارة في مجموعة لوتس يتم إنتاجها بمحرك احتراق داخلي وتعمل بالبنزين، كما أنها تعد أول طراز يتم إنتاجه منذ أن استحوذ شركة جيلي الصينية على لوتس كما ستمثل السيارة الخارقة لوتس Evija حقبة جديدة للسيارات المستقبلية للعلامة التجارية.

أشاد مات ويندل، رئيس شركة لوتس، بالفريق الذي أشرف وقام ببناء وتصميم الطرز الثلاثة، منوها أنهم نقلوا خبراتهم لإنتاج لوتس Emira ولوتس Evija، مضيفا : "أود أيضًا أن أعرب عن امتناني الكبير لجميع عملاء إليس و Exige و إيفورا على مدار الـ 26 عامًا الفائتة على شغفهم وحماسهم ودعمهم، هم من أبقوا هذه الموديلات لمدة 26 في السوق واعطوهم المكانة الفريدة وبينما نودع الطرز الـ 3نتطلع إلى الاهتمام بإنتاج Emira و Evija في المصنع الجديد بـ Hethel بنورفولك انجلترا، ومنشآت التجميع الفرعي في نورويتش، والتي تقدم كفاءات عالية وميكانيكيات على مستوى عالي وجودة ومرونة، تمثل طرز إفيجا وإميرا الفصل التالي من إستراتيجية Vision80 الخاصة بنا وأعتقد أنه سيكون فصل مثير للغاية".