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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|"معادن" توقع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع بنك التصدير والاستيراد

بنك التصدير والاستيراد
بنك التصدير والاستيراد السعودي

وقّعت معادن مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات لتقديم تغطيات ائتمانية لتصدير منتجات معادن السعودية، وزيادة حصتها السوقية دولياً.


قال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" إنه تم توقيع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

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وتسهم هذه الوثيقة من تقليل مخاطر التصدير لمنتجات معادن لتعزيز ورفع حجم صادراتها لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لمعادن والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول الى أسواق جديدة، التي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.


يذكر أن معادن أسست منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 واحدةً من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمن عملية إنتاج مُتكاملة لأسمدة فوسفات والأمونيوم من المنجم إلى السوق.

بنك التصدير والاستيراد السعودي مال واعمال حلول تصديرية اخبار الخليج اقتصاد السعودية

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