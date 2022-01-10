أردنية في منتدى شباب العالم : مصر بيت يجمعنا .. وفخورة بمشاركتي مرتين

للمرة الثانية تشارك الأردنية الشابة سامية خميس في منتدى شباب العالم ، بعد حصولها على موافقة لحضور النسخة الرابعة من فعاليات المنتدى والتي انطلقت صباح اليوم الأثنى.

ارتسمت البسمة على وجه الأردنية سامية خميس طوال ساعات تواجدها في جلسات منتدى شباب العالم اليوم، لتشعر بفخر وامتنان لمشاركتها في هذا الحدث الشبابي الذي نجح في لفت أنظار العالم .

سامية خميس ناشطة شبابية أردنية خريجة علوم سياسية بالجامعة الأردنية، شاركت لأول مرة في منتدى الشباب عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا التاجي، ولم تأت لمصر مرة أخرى من وقتها إلا هذه الأيام لتشارك في النسخة الرابعة .

تقول سامية خميس لـ صدى البلد :" حبيت مصر من أول مرة حضرت فيها منتدى الشباب ، وأول مرة أحضر منتدى بهذا الحجم والضخامة " .

وتابعت :" مصر بقت عبارة عن بيت بيجمعنا في منتدى الشباب كل سنة مع ناس من مختلف الجنسيات هدفنا كلنا واحد وهو الاستفادة والتعلم ".

أما عن الورش التي تقام خلال فعاليات منتدى شباب العالم، قالت الأردنية سامية خميس :" الورش مفيدة لمستقبلي خاصة واني مهتمة بمجالات البيئة و الصحة و التعليم في الأردن، ومؤكد هتعلم أمور كثيرة من ورش منتدى شباب العالم وأعملها في بلدي ".

وانطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة الشباب من 196 دولة من مختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ.