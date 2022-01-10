منتدى شباب العالم منصة بلا تمييز.. وكالة إيطالية تبرز تصريحات الرئيس السيسي

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى شباب العالم أصبح "منبراً للحوار وأداة لتبادل الآراء للجميع دون أي تمييز".

وأضاف الرئيس السيسي مخاطبًا الشباب الحاضرين من 196 دولة: "أصبح منتدى شباب العالم منبرًا للحوار وأداة لتبادل الرؤى بين الشباب من جميع أنحاء العالم، لا سيما في لحظة حاسمة في تاريخ البشرية".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته أن الإنسانية لا تستطيع تجاوز الأزمات والتحديات الحالية دون أفق العمل الجاد لإنهاء النزاعات.