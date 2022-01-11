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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاشفا عن أحدث أعماله.. آدم الشرقاوي: حبيت الناس لما رجعت مصر..فيديو

أدم الشرقاوي
أدم الشرقاوي

قال الفنان أدم الشرقاوي، “أنا لما رجعت لمصر حبيت الناس أوي، وممكن أستمر في مصر، مؤكدا أنه شعر أنه لدي أصدقاء بالفعل على العكس من العلاقات في أمريكا”.

 

وأضاف الفنان أدم الشرقاوي، “أنا عايز أمثل سواء في هوليود أو في مصر أو حتى في الصين"، مشيرا إلى أنه لا يتخيل أي عمل آخر سوى التمثيل والفن”.

 

وتابع أدم الشرقاوي،  أنه منذ شهر كنت أقوم بتصوير فيلم  في أمريكا، “”emily the criminl"، مؤكدا انه متوقع أن يتم الإعلان عنه ويتم طرحه خلال الفترة القادمة.

 

الأكلات المصرية

وأشار أدم الشرقاوي إلى أن والدته تعمل الأكلات المصرية من “محشي وكشري ووزرق عنب وأرز”.

 

العلاقات الشرقاوى الاكلات المصرية كشري الفن

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