عصام عبد الفتاح: عينة مسحة الحكمين أحمد حسام ومحمود البنا إيجابية.. فيديو

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إن الأمور تسير بالشكل الجيد على المستوى التحكيمي في بطولة أمم إفريقيا، بعد مرور أول يومين من انطلاقها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام تقنية الفار في المباريات؛ ساعد بشكل كبير على التقليل من الأخطاء الواضحة في المواجهات التي أقيمت.

وأكد أن عينة مسحة أحمد حسام طه الحكم المساعد، ومحمود البنا حكم الساحة، لا زالت إيجابية، ولكن حالتهما الصحية جيدة، وغير مقلقة.

وأوضح أن قرار مشاركتهما بعد التعافي من فيروس كورونا؛ يرجع إلى الاتحاد الإفريقي ورؤية اللجنة الطبية.

وأشار رئيس لجنة الحكام، إلى أن لجنة الحكام الإفريقية تضع في أولويتها استقدام الحكام المصريين بسبب خبراتهم في تقنية الفار بالقارة السمراء.

وأوضح أنه تم استدعاء الحكم محمد معروف والحكم أحمد الغندور لكأس أمم إفريقيا المقام حاليا بالكاميرون، وكشف عن مفاجأة باقتراب حكم ساحة، وحكم مساعد آخر، من الاستدعاء إلى الكاميرون، تحسبًا لزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.