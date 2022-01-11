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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبب وراء إصرار مصطفى فتحي على الرحيل للتعاون السعودي

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

قال الإعلامي محمد شبانة ان مصدر مقرب من مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمستقبل اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وصرح شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: " : "أكد المصدر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على ملف فريق الكرة بالزمالك أحد أهم الأسباب وراء القرار الذي اتخذه مصطفى فتحي بالرحيل عن الفريق وعدم تجديد التعاقد".

وأكد: "أوضح المصدر أن اللاعب على خلاف سابق مع أمير مرتضى منصور وذلك في الموسم قبل الماضي خلال تواجده مع الفريق وهو السبب وراء رفض اللاعب في الوقت الحالي التجديد ورغبته في الرحيل عن الفريق".

وواصل: "شدد المصدر على أن مصطفى فتحي استدعى وكيله أحمد يحيي أكثر من مرة للجلوس مع أمير مرتضى وكان يرفض التفاوض معه طوال الفترة الأخيرة".

مصطفى فتحي امير مرتضى الزمالك

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