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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان الطوخي جميلة الجميلات.. رفضت الزواج من أحمد زكي وحاصرتها الشائعات بسبب حسني مبارك..شاهد

إيمان الطوخي
إيمان الطوخي

تحتفل الفنانة إيمان الطوخي، اليوم الثلاثاء  الموافق 11 يناير بعيد ميلادها الـ 64،حيث ولدت عام 1958.

إيمان محمد كمال الطوخي هو اسمها الحقيقي  , وهي نجلة الإذاعى محمد الطوخي ،تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة عام 1980.


إيمان الطوخي مشوارها الفني:


بدأت الفنانة إيمان الطوخي مسيرتها الفنية بالغناء في عام 1979، بعد مشاركتها في حفلة "ليالي التليفزيون" الأولى، ثم دخلت إلى عالم التمثيل بعد تخرجها في كلية الإعلام، حيث شاركت فى أول عمل درامى لها في عام 1982، من خلال السهرة التليفزيونية "حمام القدس". لتقوم بعد ذلك بأداء مجموعة من الأدوار الهامة والمميزة والتي استطاعت من خلالها الوصول إلى قلوب قاعدة عريضة من جمهور المشاهدين.
ساعدت موهبة إيمان الطوخي التمثيلية وعذوبة صوتها على الوصول سريعاً إلى قلوب الجماهير، وشاركت في العديد من الأدوار الهامة في عالم السينما والمسرح والتليفزيون.


إيمان الطوخي على الشاشة وخشبة المسرح:


قامت بتمثيل عدد كبير من الأعمال السينمائية نذكر منها "الحكم آخر الجلسة"، و"دخان بلا نار" و"بيت الكوامل". كما قامت بتقديم العديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية والفوازير، منها مسلسل الجاسوسية "رأفت الهجان" و"بوابة الحلواني" و"رحلة فطوطة السحرية" و"دعوة للحب" و"جمال الدين الأفغاني". 

إيمان الطوخي ومسيرتها الغنائية:

أما عن مسيرتها في الغناء فقد تميزت إيمان الطوخي بصوت دافئ وعذب ورقيق استطاعت من خلاله أن تنال شهرة كبيرة، فقدمت ألبوم غنائي كامل في فترة التسعينات، ومن أشهر أغانيها هي أغنية “من النظرة الأولى”، أغنية “يا عيون يا مغرباني”، كذلك أحيت إيمان الطوخي العديد من الحفلات والمناسبات وخاصةً احتفالات أكتوبر التي كان يحضرها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

إيمان الطوخي وعلاقات عاطفية في حياتها:

 

أثناء عملها في مسرح الجامعة، تعرفت على المخرج المسرحي الراحل فؤاد عبد الحي ووقعت في غرامه، وتمت الخطوبة ولكنهما إنفصلا سريعاً لعدم التفاهم.

 

الإرتباط الثاني كان مع الملحن محمد ضياء، والذي عملت معه في ألبومها الأول، وقد تمت الخطوبة لمدة ثلاث سنوات لينفصلا بعدها، وقد برر ضياء الأمر لأنها كانت تخشى الانجاب، فهي كما قال لا تجيد التعامل مع الأطفال وأيضاً أنها لا تجيد التعبير عن الحب.

وعلى الرغم من جمالها الشديد إلا أن ايمان الطوخي لم تتزوج حتى بعد اعتزالها الفن ولم تعلن عن زواجها أو الدخول في علاقة عاطفية مجدد

إيمان الطوخي وأحمد زكى :

أكد الملحن محمد ضياء، فى حوار صحفى، إلى أن الفنان الراحل أحمد زكى كان معجبا بإيمان الطوخى، وعرض عليها الزواج، ولكنها رفضت، مؤكدا أن اعتزالها الفن كان أمرًا متوقعًا لأنها كانت ذات طبيعة مختلفة عن مطربات جيلها ولم تستطع مسايرة ما يحدث فى الوسط.


إيمان الطوخي والشائعات في حياتها:


أهم الشائعات التي تعرضت لها، انها ابنة للمقرئ الشيخ محمود الطوخي،  فيما كانت أكثر شائعة انزعجت منها كانت  شائعة زواجها من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدة أنها لم تلتق به سوى مرتين فقط فى إحدى المناسبات الوطنية مع عدد من الفنانين، حيث قام بسؤالها عن سر غيابها خلال إحدى الفترات، وهو ما جعلها تخرج بصوتها فقط بعد اعتزال دام لسنوات لتنفى تلك الشائعة.

إيمان الطوخي وتشبيهها بالأميرة ديانا:

 

قدمت إيمان الطوخي تجربتها في مسلسل الأطفال الشهير "كوكي كاك" الذي حقق لها شعبية كبيرة لدى الاطفال وقتها، وقد شبهها الكثيرون بالأميرة ديانا وبالفعل كانت تحلم بتقديم شخصيتها.


إيمان الطوخي واعتزال الفن:

في عام 1997 ذهبت إيمان الطوخي لتؤدي مناسك الحج، وقد عادت لتقرر الإبتعاد عن الوسط الفني قبل أن تعتزل بشكل نهائي في عام 2001، حيث اعتزلت الفن في عام 2002، ثم عادت إلى الفن مرة أخرى لفترة وجيزة عندما أقنعها بعض أصدقائها بذلك، ثم اعتزلت نهائيًا في عام 2003. وذلك بعد عشرين عاماً من العمل الفني. وبالفعل أنهت الفنانة الجميلة إيمان الطوخي رحلتها الفنية، مفسرة قرارها بحزنها الشديد لوجود دخلاء على الفن أساءوا له.

 

ايمان الطوخي الإذاعى محمد الطوخي الملحن محمد ضياء أحمد زكي محمد حسني مبارك ابنة للمقرئ الشيخ محمود الطوخي

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