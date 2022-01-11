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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

%80 عوامل وراثية.. تعرفي على سبب طول طفلك أو قصره

الطفل
الطفل

ما هو طول الطفل؟ بناءً على التقديرات يتأثر طول الطفل بنسبة 80٪ بالعوامل الوراثية والباقي يتأثر بالعوامل البيئية (مثل التغذية). 

ومع ذلك، فإن تأثير الجينات على الطول غير مفهوم تمامًا، حيث يُتوقع أن يكون أطفال الآباء طوال القامة طويلي القامة، وهو ما ينطبق على الآباء القصر أيضًا.

بحسب ما نشره موقع “هيلثي”، تم العثور على معدل النمو النموذجي للطفل ليكون حوالي بوصتين في السنة من سن الرابعة حتى سن البلوغ لكل من الأولاد والبنات وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويبلغ متوسط ​​الطول للرجال والنساء في الولايات المتحدة "5'9 و5'4" على التوالي، إلى جانب المراجع الإحصائية، يمكنك أيضًا الرجوع إلى مخطط النمو أدناه بواسطة CDC لفهم كيفية نمو طفلك.

عمر
الطول - إناث           الطول - ذكور
 

1
27 إلى 31
28 إلى 32
    
 2
31.5 إلى 36
32 إلى 37
 
3
34.5 إلى 40
35.5 إلى 40.5
 
4
37 إلى 42.5
37.5 إلى 43
 
6
42 إلى 49
 
36 إلى 60
 
8
47 إلى 54
 
44 إلى 80
 
10
من 50 إلى 59
 
54 إلى 106
 
12
55 إلى 64
 
68 إلى 136
 
14
59 إلى 67.5
 
84 إلى 160
 
16
60 إلى 68
 
94 إلى 172

الولايات المتحدة الاولاد السنة السيطرة علي دير ارتفاع

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