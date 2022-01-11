أول تعليق من حسني صالح عقب خروجه من النيابة بعد اتهامه بنشر أخبار مغلوطة

مخرج حلم الأسمرات..

وجه المخرج حسني صالح الشكر لجميع من وقفوا بجانبه ، وذلك بعد عودته لمنزله عقب إدلائه بأقواله في قضية السطو الذي تعرض له هو وفريق مسلسله حلم الأسمرات أثناء تصويره بعض المشاهد باكتوبر.

وكتب حسني صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكرا لأخويا ونقيبي المحترم مسعد فودة على اهتمامك.. شكرا لكل حبايبي الغاليين".

القبض على المخرج حسني صالح في واقعة سرقة معدات التصوير بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المخرج حسني صالح؛ لاتهامه بنشر أخبار مغلوطة عن واقعة سرقة معدات تصوير مسلسل «حلم الأسمرات» بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

ورصدت القوات ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة ادعاءات من "مخرج أحد الأعمال الدرامية" بسرقة معدات تصوير فريق العمل "خلافًا للحقيقة"، على الرغم من قيام الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الواقعة وإعادة المعدات فور الإبلاغ.

وتمكنت القوات من ضبط المخرج المتهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نشره من أخبار مغلوطة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون علمه.

وفي وقت سابق، رصدت المتابعة الأمنية ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدي بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص، والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط اثنين من المتهمين وإعادة كاميرات التصوير المستولى عليها، وتسليمها للنجني عليهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

استغاثة من المخرج.. سرقة معدات تصوير مسلسل "حلم الأسمرات"

كشف المخرج حسني صالح، -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- عن تعرض صناع مسلسل “حلم الأسمرات” إلى سرقة معدات التصوير من قبل عرب على الطريق الدائري أثناء تصويرهم مشاهد المسلسل.

وكتب حسني صالح، في منشورً له عبر فيسبوك: «معالي وزير الداخلية.. والجهات المعنية بالأمر.. تهجم عرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام»، وسرعان ما قام المخرج بحذف المنشور بعد فترة وجيزة من كتابته عبر فيسبوك.