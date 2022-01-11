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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

وصفتلي الأوضة بالظبط.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. فيديو

رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد دور فتاة ضريرة ساعدتها في دورها في مسلسل ليالينا 80.

 

وقال رنا رئيس :" في ناس كان واحشها فترة الثمانينات جدا؛و هو معمول للناس بتاعت الفترة دي خصيصا ".

 

أضافت :" انا بخاف من العمى و قعدت مع واحدة اسمها ليلى كانت بتشوف، ثم  فقدت البصر علي فترات بعد ذلك ،  قالتلي جمله في حياتي عمري ماهنساها " لما نور بيقطع ببقي انا الوحيدة اللي  يبقى شايفه".

 

تابعت :"  في مرة كانت عندها عزومه في كانوا بيعملوا اكل فلما النور قطع والدتها  نادتلها ؛ عشان تعمل الاكل لانها هي الوحيده  اللي بتشوف لما النور يقطع".

 

أكدت :"  قالتلي  بشوف احسن منك؛  قولتلها طبعا بتشوفي احسن مني ؛ قالتلي لا انا بقولك كدة مش عشان تقوليلي كدة ؛  طب انا هقولك مواصفات الأوضة ".

 

اختتمت :" وصفتلي المكان بالظبط قالتلي فيه  شباك وراكي وعلى  ايدك اليمين في لمبة واكيد في الوش هناك مكتب والباب هنا علي الشمال وفي هنا لمبه و هنا لمبه وفعلا   قالتلي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها بظبط".

 

رنا رئيس: فخورة بالمشاركة بمنتدى شباب العالم.. والوقوف أمام الرئيس له رهبة

 

أعربت الفنانة رنا رئيس، في تصريح خاص لصدى البلد عن فخرها  بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، الذى انطلق أمس بمدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت رنا رئيس :" كنت فخورة للغاية إنى اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حاجة كبيرة ولها رهبة ".

 

وتابعت :" أن أقف لأول مرة على المسرح وأكون أمام رئيس الجمهورية على المسرح ، فتلك مشاعر متخلطة كنت مبسوطة ومتوترة ".

 

 واختتمت :" أما في خلف الكواليس واثناء التحضير ، وجدت جنسيات كثيرة، فحسيت اني بخاطب العالم وليس مصر فقط وسعيدة اني قدرت أوصل رسالة اننا بنعيش في سلام ".

 

انطلاق منتدى شباب العالم:

كانت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم انطلقت امس، الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

 

ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

 

وأضاف الرئيس، أن حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.

 

وأكد أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

 

واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

 

أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى شباب العالم أصبح "منبراً للحوار وأداة لتبادل الآراء للجميع دون أي تمييز".

 

أضاف الرئيس السيسي مخاطبًا الشباب الحاضرين من 196 دولة: "أصبح منتدى شباب العالم منبرًا للحوار وأداة لتبادل الرؤى بين الشباب من جميع أنحاء العالم، لا سيما في لحظة حاسمة في تاريخ البشرية".

 

وتابع الرئيس السيسي في كلمته أن الإنسانية لا تستطيع تجاوز الأزمات والتحديات الحالية دون أفق العمل الجاد لإنهاء النزاعات.

رنا رئيس فتاة ضريرة مسلسل ليالينا 80 فترة الثمانينات بخاف من العمى

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