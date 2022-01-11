الحضري يسافر أولا وأبو جبل يلحق ببعثة منتخب مصر

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر يسافر صباح الثلاثاء من أجل الانضمام لبعثة المنتخب الوطني.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" عصام الحضري يسافر صباح الثلاثاء بينما يتم تحديد موعد سفر محمد أبو جبل فى وقت آخر".

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها أعضاء بعثة المنتخب الوطني الذين تخلفوا عن مصاحبتها إلى الكاميرون سلبية مسحة كل من عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي.



وعلى الفور اتخذت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن.



وكان جيرارد مور محلل الأداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.