الغزالة positive.. كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته على موقع "فيس بوك" : الغزالة positive ، وذلك في إشارة منه الي إيجابية مسحة فيروس كورونا واصابته بالمرض.



حققت الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو”، التي تحمل اسم “الغزالة رايقة”، للطفل محمد أسامة والنجم كريم محمود عبد العزيز، نجاحاً كبيراً منذ طرحها من أسبوعين فقط وتخطت حاجز الـ27 مليون مشاهدة.

وتفاعل مع الأغنية عدد كبير من نجوم الوطن العربى، حيث شاركوا متابعيهم فيديوهات عبر حسابتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى، ونستعرض فى السطور التالية أبرز هؤلاء النجوم.



أحمد الفيشاوى



نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” يظهر فيه وهو يرقص على أغنية “الغزالة رايقة"، وهى الأغنية التى تعد دعاية لفيلم “من أجل زيكو”.

وكتب أحمد الفيشاوى: “استنوا فيلم من أجل زيكو يوم 5 يناير في جميع دور العرض، والطبلة دي لأ دا قلبي”.

سيرين عبد النور :

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وهى ترقص على أغنية «الغزالة رايقة».

وظهرت سيرين عبد النور فى الفيديو من أحد أعمالها وهى تؤدى الرقص بمهارة، ولقى الفيديو إعجاب جمهورها الذى أكد مهارة سيرين عبد النور فى الرقص.

وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو بعبارة: ”الغزالة رايقة".

محمود حجازي :

شارك الفنان محمود حجازي متابعية عدة صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلق محمود حجازى قائلا: "الغزالة رايقة".