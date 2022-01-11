خبير اقتصادي: منتدى شباب العالم يعمل على تحليل المشكلات وتقديم بدائل لعلاجها

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن انعقاد مؤتمر منتدى شباب العالم رغم جائحة كورونا يتعلق بدور الشباب القائمين عليه، مشيراً إلى أنه يشارك فيه شباب واع من مختلف دول العالم، ويصلحوا للقيام بمهمة ووظيفة محلل السياسات عندما يلتقون مع القيادات.

وأضاف ممدوح إسماعيل خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم يقومون أيضاً بتشخيص وتحليل المشكلات وتقديم بدائل وتوصيات لعلاج هذه المشكلات التي تهم كل دول العالم.

وتابع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن انعقاد المؤتمر يتعلق أيضاً بفكرة وعنوان المنتدى نفسه، حيث إن هناك مسائل متعلقة بالمطالب والآمال، ومسائل متعلقة بالنقاش والحوار، ومسائل متعلقة بالنقاش مع صناع الحوار، ومسائل تتعلق بـ الدائمية والاستمرار، ومسائل تتعلق بالإنجازات التي يمكن الاستشهاد بها، سواء تجارب أو مبادرات.

وأكمل ممدوح إسماعيل أن كلمة شباب الموجودة في عنوان المنتدى، تحمل الكثير من المعاني، سواء الإصرار أو العزيمة والهمة، أو الإبداع والابتكار والتفكير خارج الصندوق، مضيفاً أن كلمة العالم الموجودة في عنوان المنتدى تدل على الشمولية للقضايا المطروحة على مستوى العالم وليس فقط على المستوى الوطني أو الإقليمي.