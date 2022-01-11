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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخالفات متنوعة في حملة اليوم الواحد بالأقصر

صدى البلد

شنت مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، وإدارتي التموين والطب البيطرى، حملة اليوم الواحد بجميع شوارع المدينة والقري، لضبط المخالفين في مجالات المرور والمرافق والتموين، وتحقيق الأنضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات وفرض الرقابة، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وضبط القضايا والمخالفات المتنوعة.

 

يأتي ذلك بناءاً على توجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، وإشراف اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا.

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وأسفرت مجهودات الحملة، عن تنفيذ 31 إزالة  إدارية، و14 محضر إشغال طريق، و 5 بائع متجول، و6 نظافة عامة، و2 محضر شيشة، و7 مضبوطات شيش داخل المقاهي و9 حالة مضبوطات متنوعة، و 3 إدارة منشأه بدون ترخيص، كما تم سحب عدداً من رخص المركبات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفي مجال التموين، تم تحرير 1 محضر شهادة صحية، وعدد 3 محاضر بدون فواتير، وضبط 150 كرتونه تسالى وسناكس نقص وزن، وتحرير محضر منتهى الصلاحية باجمالى وزن 44 كيلو لحوم، وتحرير محضر دقيق سوق سوداء باجمالى 150 كجم، ومحضر مجهول المصدر باجمالى 350 لتر منظفات، وتحرير محضر منتهى الصلاحيه عدد 85 عبوه كلور، وتحرير محضر تجميع سماد زراعى محظور تداوله باجمالى عدد 26 شيكاره زنه الواحده 50 كجم، وتحرير محضر منتهى الصلاحيه باجمالى عدد 19 كيلو لحوم و 16 كيلو فراخ، وعدد 1 محضر تجميع مواد بتروليه وبيعها في السوق السوداء باجمالى 200 لتر، ومحضر عدم إعلان عن الاسعار.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر بتحقيق الانضباط العام ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، على مستوى محافظة الأقصر.

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