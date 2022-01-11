روث الخيل كان سببا فى صناعة السيارات.. السيسي: فى كل محنة وأزمة فرصة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجميع من تحدث عن التغيرات المناخية، من جميع دول العالم، قائلا:" أشكركم على إعطاء قوة دفع لـ مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسات منتدى شباب العالم،" أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض، الذى يستطيع أن يدمر و فى نفس الوقت هو الذى يبنى و يصلح".

وأوضح أنه مستشعر الخطر الذى تحدث عنه الجميع، بشأن التغيرات المناخية، وعلى الجميع أن يعلم أن الله خلق الإنسان وقادر على التنمية، و الإعمار، وأن آليات العمل الإنسانى هائلة.

وتابع :" الولايات المتحدة من 120 سنة، كان حجم مخلفات الخيول يصل فى بعض الأماكن لـ 5 أدوار، وكانت تتسبب فى مقتل عدد كبير من البشر، وفى هذا التوقيت كان بداية التحرك الإنساني لصناعة السيارات".

وكشف أن فورد صانع السيارات هو أول من تحرك بسبب مخلفات الخيول “ الروث” التى كانت تصل لـ أطوال كبيرة وقام بصنع محرك السيارة.



وتابع الرئيس السيسي :" فى كل محنة و أزمة فرصة".

