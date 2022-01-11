ممثل كوبا بمنتدى شباب العالم يطالب بالتوزيع العادل لـ لقاح كورونا

قال ممثل وفد دولة كوبا بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذه الفوضى التى ضربت كل العالم لم نجد مثلها من قبل، فهناك خسائر كبيرة تسببت فيها كورونا، وأن هناك عدد كبير من المواطنين عانوا من البطالة، وأن هناك أكثر من 5 ملايين ماتوا بسبب كورونا.

وأضاف، خلال جلسات منتدى شباب العالم،تحت عنوان نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلادنا أكدت على المساواة فى الحصول على لقاح كورونا، وتوفير الأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن بلاده قامت بانتاج لقاحات كورونا، وكانت نتائجه ممتازة، وأن الأقتصاد الخاصة بهم تعرض لمشكلات لأنه يعتمد على السياحة.

ولفت إلى أن بلاده قامت بتصدير اللقاح المصنع محليًا لـ الدول التى فى حاجة له، وذلك لأن لكى يتم تطعيم عدد كبير من المواطنين.

وتابع :" لا يمكن الحفاظ على حقوق الإنسان أن كان التوزي لـ لقاحات كورونا غير عادل" نحن نطالب جميع دول العالم بتوفير اللقاح دون النظر لـ الانشقاقات السياسية.

