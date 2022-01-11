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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات

صدى البلد

تصدرت المملكة العربية السعودية اليوم /الثلاثاء/ أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل البحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4652 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 588 ألفًا و183 حالة، كما سجلت شفاء 2051 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 549 ألفا و558 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8 آلاف و897 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة.


وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1894 إصابة جديدة وتعافى 647 حالة ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 280 ألفا و756 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1397 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.


وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 4397 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 441 ألفا و999 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 2473 حالة، و626 حالة شفاء جديدة بإجمالي 414 ألفا و867 حالة بنسبة 93.9%.


وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 487 إصابة جديدة و9 وفيات وشفاء 569 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 394 ألفا و470 حالة، وإجمالي الشفاء إلى 381 ألفا و840 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و805 حالات.


وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 2511 إصابة جديدة بإجمالي 790 ألفا و698 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2177 حالة، وتعافي 795 حالة جديدة بإجمالي 754 ألفا و688 حالة.


وفي العراق، سجلت وزارة الصحة والبيئة 1610 إصابات جديدة، و8 وفيات، وتماثل 384 شخصا للشفاء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و100 ألف و518 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و220 حالة، والشفاء إلى مليونين و68 ألفا و76 حالة بنسبة 98.5%.

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