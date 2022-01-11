إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم بطريق قنا سفاجا

أصيب سائق سيارة نقل محملة بالفحم ، بطريق قنا- سفاجا ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالفحم بطريق قنا - سفاجا بالكيلو ٤٥ ، ونتج عن ذلك إصابة السائق.



دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الإتربى ، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ للتعامل الفورى مع السيارة المحملة بالفحم.

جرى رفع سيارة النقل من الطريق لتسيير حركة المرور وفتح الطريق أمام عبور السيارات بعد فترة من التوقف.

وتم نقل السائق إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم ، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.