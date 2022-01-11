مياه قنا تناقش الخطة الاستراتيجية لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة

تمهيداً لاعتمادها

ناقش المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، مع المهندس عاطف عزت، مدير برامج قطاع المياه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، الخطة الاستراتيجية المقدمة من الشركة لفعاليات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه.



شارك فى فعاليات الاجتماع ، أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA " والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و عدد من قيادات الشركة .



بدأ الاجتماع بعرض تقديمى لأهم المحاور الرئيسية التى تتمركز حولها الخطة الاستراتيجية والتى تعتمد على ضرورة رفع كفاءة التشغيل للعمليات الرئيسية والخدمات الفنية لاستدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة ، والإهتمام برفع القدرات المؤسسية " تطوير الأداء المؤسسي"، فضلاً عن تعزيز العلاقة مع متلقي الخدمة أي العملاء والمجتمع المحلي، مع مراعاة تعظيم الإيرادات وخفض النفقات.



و أوضح عرفة ، بأن الخطة الإستراتيجية للشركة تناقش الغايات الرئيسية الأربع وأهم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من تلك الغايات والتى تتولى الشركة تنفيذها على مدار خمس سنوات مستقبلية دون الإخلال بالأسس العامة والمعايير الرئيسية لنهج العمل المؤسسي بالقطاع الخدمي بقطاع المياه والصرف الصحي.



وأضاف رئيس شركة مياه قنا ، بأن مهمة إدارة استدامة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالشركة هي متابعة تنفيذ الاستراتيجية في جميع القطاعات والوقوف على أى عوائق تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود للوصول إلى حلول عاجلة وغير نمطية للارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة.

اجتماع بشركة مياه قنا

اجتماع بشركة مياه قنا

اجتماع بشركة مياه قنا