بعد إصابته بكورونا.. كريم محمود عبد العزيز يداعب الجمهور: السليم يعزل نفسه

داعب الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، من خلال حسابه على فيسبوك.

ونشر كريم صورة له مكتوب عليها ":" الخطة اتغيرت اللي شايف نفسه سليم يعزل نفسه".

وكان قد أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته على موقع "فيس بوك" : الغزالة positive ، وذلك في إشارة منه الي إيجابية مسحة فيروس كورونا واصابته بالمرض.

حققت الأغنية الدعائية لفيلم “من أجل زيكو”، التي تحمل اسم “الغزالة رايقة”، للطفل محمد أسامة والنجم كريم محمود عبد العزيز، نجاحاً كبيراً منذ طرحها من أسبوعين فقط وتخطت حاجز الـ27 مليون مشاهدة.

وتفاعل مع الأغنية عدد كبير من نجوم الوطن العربى، حيث شاركوا متابعيهم فيديوهات عبر حسابتهم المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعى.