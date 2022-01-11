أخبار الفن.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. وإصابه كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها رنا رئيس وإيمان الطوخي ومن أهمها:
وصفتلي الأوضة بالظبط.. رنا رئيس تكشف موقف صادم مع فتاة مكفوفة (فيديو)
كشفت الفنانة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد دور فتاة ضريرة ساعدتها في دورها في مسلسل ليالينا 80.
الغزالة positive..كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩
إيمان الطوخي جميلة الجميلات.. رفضت الزواج من أحمد زكي وحاصرتها الشائعات بسبب حسني مبارك..شاهد
.تحتفل الفنانة إيمان الطوخي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير بعيد ميلادها الـ 64،حيث ولدت عام 1958.
يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي
أكد الفنان محمد سراج في تصريح خاص لصدى البلد، أن مشاركته في منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي فخر ومشهد لن ينساه طوال تاريخه.
إليسا تكشف عن موعد حفلها في مصر وتوجه رسالة للجمهور المصري
كشفت الفنانة إليسا عن موعد حفلها الغنائي الذي سيقام في مصر بالعاصمة القاهرة.
أول تعليق من حسني صالح عقب خروجه من النيابة بعد اتهامه بنشر أخبار مغلوطة
وجه المخرج حسني صالح الشكر لجميع من وقفوا بجانبه ، وذلك بعد عودته لمنزله عقب إدلائه بأقواله في قضية السطو الذي تعرض له هو وفريق مسلسله حلم الأسمرات أثناء تصويره بعض المشاهد باكتوبر.
في عيد ميلاد نهى العمروسي| دربت نيللي كريم واعتزلت بسبب الشللية.. اعرف محطاتها الفنية
يوافق اليوم الثلاثاء، 11 يناير، عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي، والتي تحتفل بمرور 59 عاما من عمرها.