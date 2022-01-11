أخبار الفن.. رنا رئيس تكشف موقفا صادما مع فتاة كفيفة.. وإصابه كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها رنا رئيس وإيمان الطوخي ومن أهمها:

كشفت الفنانة رنا رئيس خلال ندوتها في موقع صدى البلد دور فتاة ضريرة ساعدتها في دورها في مسلسل ليالينا 80.

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

.تحتفل الفنانة إيمان الطوخي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير بعيد ميلادها الـ 64،حيث ولدت عام 1958.

أكد الفنان محمد سراج في تصريح خاص لصدى البلد، أن مشاركته في منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي فخر ومشهد لن ينساه طوال تاريخه.

كشفت الفنانة إليسا عن موعد حفلها الغنائي الذي سيقام في مصر بالعاصمة القاهرة.

وجه المخرج حسني صالح الشكر لجميع من وقفوا بجانبه ، وذلك بعد عودته لمنزله عقب إدلائه بأقواله في قضية السطو الذي تعرض له هو وفريق مسلسله حلم الأسمرات أثناء تصويره بعض المشاهد باكتوبر.

يوافق اليوم الثلاثاء، 11 يناير، عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي، والتي تحتفل بمرور 59 عاما من عمرها.