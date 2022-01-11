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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد نهى العمروسي| دربت نيللي كريم واعتزلت بسبب الشللية.. اعرف محطاتها الفنية

نهي العمروسي
نهي العمروسي

يوافق اليوم الثلاثاء، 11 يناير، عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي، والتي تحتفل بمرور 59 عاما من عمرها.

حصلت الفنانة نهى العمروسي على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1990

مدربة نيللي كريم

 

قالت نهى العمروسي ان نيللي كريم في بدايتها الفنية؛ جاءت إلي لأدربها، وجعلتني أدرب كل ممثلي أحد أفلامها، وأنا أراها ابنتي في التمثيل، لأني مدربتها في التمثيل، وأنا فخورة جدًا لما وصلت له في هذا المجال.

 

نهي العمروسي و الزعيم

 

قدمت نهى العمروسي  أعمالا كثيرة مع الزعيم، وقالت عنه:  تعلمت منه الكثير، وأنا أذكر كلمة قالها لي علقت في مخيلتي كثيرًا، قالي: لو حاولتي "تستظرفي"؛ هيكون دمك تقيل، خليكي على طبيعتك، وكان عنده حق، فكان ممثل متواضع معنا، وبيقف مع الجميع، ويشجع الكل، ويساند كل فنان لديه موهبة، وأنا سعدت كثيرًا بالعمل معه لفترة كبيرة.

أعمال نهى العمروسي

 عملت نهي العمروسي في العديد من المسرحيات من بينها “العشيقة”، وتزوجت من الممثل مصطفى كريم، وكتبت سيناريو بعض الأفلام.

كما شاركت بالتمثيل في العديد من الأفلام من بينها “حلق حوش، اللعب مع الشياطين، العذراء والعقرب، جزيرة الشيطان، شمس الزناتي”، إلى جانب العديد من المسلسلات مثل :”ضمير أبلة حكمت، زيزينيا، أميرة في عابدين، القرموطي في مهمة رسمية، حكاية حياة”.

 

حب نهى العمروسي للحيوانات

قالت نهي العمروسي ف تصرحات سابقة: أنا أحب الحيوانات كلها، لأنني أؤمن أن المحب للحيوان، هو محب للإنسانية، فالعلاقة بين الإنسان والحيوان تعلي من إنسانية الشخص نفسه، وأحب القطط كثيرًا ولديّ 3 قطط أقضي أغلب وقتي معها وأسمائها "كنافة، تونة، وي وي".

وأضافت كما أن وقتي أغلبه في المطبخ، فأنا عاشقة للطبيخ، بالإضافة إلى تواجدي مع ابنتي التي هي حياتي

 

اعتزال نهى العمروسي

 

في مفاجآة غير سارة لجمهورها، أعلنت الفنانة نهى العمروسي، العام الماضي تزامنًا مع احتفالها بعيد ميلادها عزمها اعتزال العمل الفني؛ مرجعة السبب وراء قرارها لسوء الأحوال بالوسط.

 

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتبت العمروسي:”أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن، وأظن إن القرار ده جه متأخر شوية لإني كان لازم أفهم من بدرى إن المهنة دى ممكن تقهر صاحبها و أنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح” .

 

وتابعت: قمت بكتابة تعليق عبر حسابي على فيس بوك ببحثي عن مهنة أخرى بخلاف الفن، وهو شعور حقيقي بداخلي، لأن الفن أصبح بالشللية، رغم أن هناك أعمالا قيمة تقدم للجمهور، لكن أصبح الفن الآن ذو اتجاه أخر خاصة بعد "قلبة الموجة" والمعنى التوجه للأعمال الكوميدية منذ فيلم "إسماعيلية رايح جاي" على الرغم من حبي لهذا العمل، لكن التفكير أصبح متجهًا لهذه النقطة، دون النظر للأعمال الهادفة التي كانت تقدم قبل هذه الموجة.

 

عودة نهي العمروسي

كشفت نهى العمروسي بعدها بشهر عودتها للعمل الفني حيث قالت أنا لم أعتزل الفن لكنني في هدنة، إلى أن أجد التقدير من جانب صناع هذه المهنة، وأنا لا أستطيع أن أقول أنني اعتزلت المهنة، وفي حالة تواجد نص قوي بمخرج عظيم بالطبع سأقف مرة أخرى أمام الكاميرا من جديد.

نهى العمروسي عيد ميلاد الفنانة نهى العمروسي مرور 59 عاما محمد نجيب كالوريوس المعهد العالي

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