إليسا تكشف عن موعد حفلها في مصر وتوجه رسالة للجمهور المصري

كشفت الفنانة إليسا عن موعد حفلها الغنائي الذي سيقام في مصر بالعاصمة القاهرة.



ونشرت إليسا البوستر الترويجي الأول للحفل عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر" ؛ والذي كشف موعد الحفل الذي سيكون في ٢١ يناير الجاري.



وعلقت إليسا على بوستر الحفل قائلة : "لحبايبي في مصر".



حفلات إليسا في أمريكا :

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا - من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، عن جولة مكوكية لها في الولايات المتحدة الأمريكية تحيي خلالها 4 حفلات غنائية في شهر فبراير المُقبل تزامنًا مع حفلات عيد الحب.

وتبدأ الفنانة إليسا جولتها من ولاية تكساس الأمريكية وتحديدًا في مدينة هيوستن بحفل غنائي يوم 4 فبراير المُقبل، يتبعه حفل آخر بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا يوم 5 فبراير، ثم تحصل على راحة 6 أيام وتواصل جولتها بحفل ديترويت في ولاية ميشيجان يوم 11 فبراير، وتختتم الجولة بعدة سهرات من يوم 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.



كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

تفاصيل لاغنيتين من البوم إليسا :

1-"صاحبة رأي" تحمل عنوان الألبوم، وتختصر حياة وفكر إليسا وطباعها وكيفية مواجهتها المواقف، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هادي شرارة. وكانت قد صدرت قبل اسبوع تقريبا من صدور الالبوم.ويقول مطلعها:

أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري

ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه

وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري

وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه

2-“أغانينا”: كلمات محمد قاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.ويقول مطلعها:

غنينا اغاني غير الاغاني ماحنا لينا اغانينا

الناس ليهم معاني غيرنا وانت وانا لينا معانينا

يا سنين يا سنين

وافقيلنا نعيش ناسيين

اللي ورانا