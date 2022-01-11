يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

أكد الفنان محمد سراج في تصريح خاص لصدى البلد، أن مشاركته في منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي فخر ومشهد لن ينساه طوال تاريخه.

أضاف:" عمري ماهنسى اليوم دة خالص ، فهو أهم يوم في حياتي ، حيث شاركت في عرض كنا واحد امام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكمل:" أشكر الرئيس السيسي على تشجيعه لنا خلال كلمته بعد العرض ، وعلى إشادته بالعرض "

وتابع :" لا أنسى فضل المخرج الكبير خالد جلال بانه منحني ثقة كبيرة مثل هذة ، ولو فضلت أشكره عمري كله مش يوفيه حقه ".

رنا رئيس: فخورة بالمشاركة بمنتدى شباب العالم.. والوقوف أمام الرئيس له رهبة

أعربت الفنانة رنا رئيس، في تصريح خاص لصدى البلد عن فخرها بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، الذى انطلق أمس بمدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت رنا رئيس :" كنت فخورة للغاية إنى اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حاجة كبيرة ولها رهبة ".

وتابعت :" أن أقف لأول مرة على المسرح وأكون أمام رئيس الجمهورية على المسرح ، فتلك مشاعر متخلطة كنت مبسوطة ومتوترة ".

واختتمت :" أما في خلف الكواليس واثناء التحضير ، وجدت جنسيات كثيرة، فحسيت اني بخاطب العالم وليس مصر فقط وسعيدة اني قدرت أوصل رسالة اننا بنعيش في سلام ".

انطلاق منتدى شباب العالم:

كانت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم انطلقت أمس ،الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

وأضاف الرئيس، أن حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.

وأكد أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".