عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

محمد سراج
محمد سراج

أكد الفنان محمد سراج في تصريح خاص لصدى البلد، أن مشاركته في منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي فخر ومشهد لن ينساه طوال تاريخه.

 

أضاف:" عمري ماهنسى اليوم دة خالص ، فهو أهم يوم في حياتي ، حيث شاركت في  عرض كنا واحد امام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

وأكمل:" أشكر الرئيس السيسي على تشجيعه لنا خلال كلمته بعد العرض ، وعلى إشادته بالعرض "

 

وتابع :" لا أنسى فضل المخرج الكبير خالد جلال بانه منحني ثقة كبيرة مثل هذة ، ولو فضلت أشكره عمري كله مش يوفيه حقه ".

رنا رئيس: فخورة بالمشاركة بمنتدى شباب العالم.. والوقوف أمام الرئيس له رهبة

 

أعربت الفنانة رنا رئيس، في تصريح خاص لصدى البلد عن فخرها  بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، الذى انطلق أمس بمدينة شرم الشيخ في دورته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت رنا رئيس :" كنت فخورة للغاية إنى اشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حاجة كبيرة ولها رهبة ".

 

وتابعت :" أن أقف لأول مرة على المسرح وأكون أمام رئيس الجمهورية على المسرح ، فتلك مشاعر متخلطة كنت مبسوطة ومتوترة ".

 

 واختتمت :" أما في خلف الكواليس واثناء التحضير ، وجدت جنسيات كثيرة، فحسيت اني بخاطب العالم وليس مصر فقط وسعيدة اني قدرت أوصل رسالة اننا بنعيش في سلام ".

 

انطلاق منتدى شباب العالم:

كانت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم انطلقت أمس ،الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

 

ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

 

وأضاف الرئيس، أن حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.

 

وأكد أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

 

واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

محمد سراج منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عمري ماهنسى اليوم دة خالص

موضوعات متعلقة

إليسا تكشف عن موعد حفلها في مصر وتوجه رسالة للجمهور المصري

أشرف زكي: الصحة وفرت لقاحات كورونا داخل النقابات منذ شهور

اللي بيدعيلي يركز ..عمر خورشيد يتعرض لحادث سير بسيارته

رنا رئيس: فخورة بالمشاركة بمنتدى شباب العالم.. والوقوف أمام الرئيس له رهبة

19إصابة وحالتي وفاة.. ذعر بالوسط الفني في 2022 بسبب كورونا.. صور وفيديو

إعلامية شهيرة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش داخل الحرم المكي.. (فيديو)

حقيقة هجوم ماجدة زكي على الراحل وائل الإبراشي

نجل العازف عبدالله حلمي: والدي فقد صوته واعتزل الفن وحالته النفسية سيئة

ترشيحاتنا

13218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 دول عربية خلال 24 ساعة

حكايات الرحلة الأخيرة في سيارة الموت.. والدة أحد المفقودين تصرخ على النيل: رد عليا يامحمد| صور

تطورات حادث منشأة القناطر.. ضبط قائد سيارة الموت و3 عاملين في المعدية

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

فيوتشر يحدد سعر أحمد رفعت للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ