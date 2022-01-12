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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

صدى البلد

تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورته مع سونا غسان أحد مشاهير الموضة والأزياء.

شاهد الفيديو:


ونشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهر بحوزة سونا غسان التي ترتدي فستاناً وردياً مكشوف الصدر من دبي ، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" قمرات"،"ايه الحلاوة دي "،"وقت سعيد يا نجم".
وكانت أغنيته الجديدة "انتي قلبي" تخطت حاجز الـ6 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد 5 أيام من طرحها، وهي دويتو فني بينه وبين المغنية شيماء المغربي.
وتصدر المطرب عمر كمال تريند “يوتيوب” للمقاطع الموسيقية الأكثر تداولا داخل مصر بأغنية "انتي قلبي وربنا"، والتي حققت 6 ملايين و650 ألف مشاهدة في 4 أيام منذ طرحها.
وجاءت النجمة شيرين في المركز الثاني بأغنيتها الجديدة "وباحلفلك" التي حققت 3 ملايين و 300 ألف مشاهدة في خلال 5 أيام.
وجاء الفنان تامر عاشور ثالثا في سباق التريند بأغنيته الجديدة "تيجي نتراهن"، التي تجاوزت 900 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة منذ طرحها.

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