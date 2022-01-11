استمرار حبس قاتل سائق لسرقته في القليوبية لجلسة فبراير المقبل

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تأجيل نظر القضية رقم 2095 لسنة 2013 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 23 لسنة 2013 كلى شمال بنها، والخاصة بمقتل شخص وسرقة سيارته وإلقاء جثته بأحد الترع والمتهم فيها 4 أشخاص وتم صدور حكم بالإعدام على 3 متهمين منهم وتنفيذ الحكم، وضبط المتهم الرابع وتقديمه للمحاكمة، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير المقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تقلت بلاغا باختفاء سائق بدائرة مركز شرطة بنها، جرى اخطارا المباحث الجنائية، وبالبحث والتحرى تم العثور على جثتة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة بنها، وتعرفت أسرة المجنى عليه على الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة صداقة بشخص واستدرجه هو وعدد من المتهمين لقتله وسرقة سيارته وفككوها وتصرفوا بها.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بأحدهم، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق