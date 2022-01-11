الحكم النهائي على رجال شرطة أطلقوا النار على “البوكيمون” بدلا من اللصوص

الاندماج الشديد مع لعبة “بوكيمون جو" الافتراضية، دفعت اثنين من رجال الشرطة الأمريكية لإطلاق الرصاص في الهواء على اللعبة الافتراضية في محاولة الإمساك بها بدلا من استخدام الأعيرة النارية في مطاردة اللصوص.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان هذا الحادث الغريب سببا في محاسبة رجال الشرطة الأمريكية، حيث أظهرت وثائق المحكمة أن ضابطي شرطة في لوس أنجلوس طُردوا من العمل لمطاردتهما بوكيمون بدلاً من الفرار من اللصوص.

كان الاثنان متوقفين في مكان قريب عندما وردت مكالمة صوتية للضباط لمتابعة قضية سرقة متجر، لكن مراجعة لقطات الكاميرا داخل السيارة أظهرت أنهم كانوا يلعبون بوكيمون جو واختاروا متابعة شخصية “سنورلكس” القريبة - وهو صيد نادر نسبيًا - بدلاً من تممارسة عملهم.

ولكن أثناء التحقيقات نفى الثنائي خوض المباراة، وبرغم إدعاءهما لكن تمت إقالتهما بعد انتهاء التحقيق، ظهرت تفاصيل القضية عندما رصد أكسيوس أحدث الوثائق المتعلقة باستئنافهما الذي تم رفضه .

وكان قد تجاهل الضابطان مكالمة صوتية لم ينفذا الأمر لمدة 20 دقيقة تقريبا، وظلا يلعبان بوكيمون أثناء توجههم إلى مواقع مختلفة حيث ظهرت المخلوقات الافتراضية على هواتفهم المحمولة.

وترجع احداث هذه الواقعة عندما كان الضابطان لويس لوزانو وإريك ميتشل في دورية عندما تعرض متجر ماسي للسرقة ، في 15 أبريل 2017، وأظهرت وثائق المحكمة أن ضابطًا آخر ، هو النقيب دافنبورت ، الذي سمع أيضًا المكالمة ، رأى المتجر - وسيارة شرطة أخرى متوقفة في شارع قريب.

لم يستجب هؤلاء الضباط القريبون للمكالمة ، لذلك فعل الكابتن دافنبورت ذلك بنفسه - ورأى سيارة الشرطة الأخرى تنعكس في الزقاق وتغادر المنطقة، وكشفت لقطات الكاميرا داخل السيارة كشفت أنهم ناقشوا المكالمة وقرروا عدم الرد، وبدلاً من ذلك ، بعد خمس دقائق ، يمكن سماعهم يتحدثون عن اصطياد بوكيمون.