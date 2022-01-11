باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم، إن البنك المركزي الأميركي بحاجة للتركيز الآن على التضخم أكثر من التوظيف الكامل، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”.

وفي رد على سؤال أثناء جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للمصادقة على إعادة ترشيحه للمنصب لفترة ثانية، قال باول "أستطيع أن أقول أن التركيز الآن هو التضخم" الذي يتطلب مزيدا من الاهتمام من صانعي السياسة النقدية.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، "الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام..لدينا الآن عدم مواءمة بين العرض والطلب.

ومن جانبه قال باول، "سنعمل على رفع معدلات الفائدة في حال استمرار صعود التضخم..الشيء الرئيسي الذي يمكن للفدرالي أن يفعله هو التأكد من أن لدينا سوق عمل قوي..ارتفاع الأجور أمر جيد للاقتصاد".

ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي تكليف من الكونغرس بمهمة مزدوجة هي انتهاج سياسة نقدية تعزز استقرار الأسعار وتحقق أقصى قدر من التوظيف.

ويبلغ معدل التضخم حاليا أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي في حين أن البطالة تعود لتقترب من مستواها قبل الجائحة.