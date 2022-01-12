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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتوقيع عزيز الشافعي.. بهاء سلطان يطرح «أنا غلطان» غدًا

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان غدا لطرح أغنية “أنا غلطان ” ضمن ألبومه الجديد سيجارة ،الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق حسيب. 

ودخل الفنان بهاء سلطان إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة. 

واستطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات. 

وحققت الأغانى التى طرحها نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد على ربع مليون مشاهدة.

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بهاء سلطان يدخل الأعلى مشاهدة لرابع مرة على التوالى .. تفاصيل

وكان الفنان بهاء سلطان طرح أول  كليب “تعالى أدلعك” والذى يعد واحداً من أغانى ألبومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل اسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس إيضاً . 

 

 

الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان عزيز الشافعي المنتج نصر محروس ألحان عزيز الشافعي أغنية ليالى طويلة أغنية تعالى أدلعك ألبوم سيجارة

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