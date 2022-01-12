الفنانة نور تكشف سر رفضها ظهور أبنائها على السوشيال ميديا| فيديو

كشفت الفنانة نور، سبب رفضها إظهار ابنائها في صور وفيديوهات على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت نور في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نشاطي على السوشيال ميديا محدود واتحدث عن أبنائي دون إظهارهم على السوشيال ميديا ".

وتابعت نور :" مش عايزة ولادي يبقوا معروفين وهم مازالوا صغارا في السن، ومن الممكن ان يظهروا على السوشيال ميديا عندما يكبروا في السن لكنهم مازالوا صغار على شعور الشهرة ".

وأكملت نور :" مش عايزة ولادي يكونوا مشهورين عشان مامتهم ممثلة لكن يكونوا مشهورين بسبب حاجة يبدعوا فيها ".



