الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة على طفلين بأحد شوارع دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات وبصحبتها طفلان بأحد الشوارع بمدينة دمياط وتقوم بالتعدى على أحدهما بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من الأهالى بقيام إحدى السيدات بترك طفلين صغيرين بدائرة القسم والفرار هاربة .

على الفور انتقلت القوات وتحفظوا على الطفلين وتمكنت من ضبط السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) وأن الطفلين أبناؤها وأنها منفصلة عن والدهما "مقيم حالياً خارج البلاد" ، وبسؤالها عن سبب ترك الطفلين تبين عدم اتزانها.

باستدعاء كلٍ من (والدها ، وشقيقها) أقرا بأنها تعانى من مرض نفسى وقاما باستيلامها والأطفال وتعهدا بحُسن رعايتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .