مرسيدس E-Class.. الجيل القادم من سيارات السيدان تحت الاختبار | صور

رصدت عدسات التجسس الجيل القادم من سيارة السيدان مرسيدس E-Class الجديدة أثناء اختبارها في مدينة شتوتغارت الألمانية مسقط رأس الشركة، حيث تظهر الصور الجديدة أن مرسيدس تواصل تطوير السيارة القادمة من أجل وضعها في مكانة للتنافس مع BMW الفئة الخامسة المستقبلية، وسيارات السيدان الفاخرة الأخرى من باقي الشركات التقط مصورونا السيارة

تستمر السيارة في ارتداء غطاء التمويه الخفي والذي يساعده الكسوة الموجودة تحته، ومع ذلك لا تبدو السيارة مختلفة جذرياً عن التحديث الأخير الذي طرحته مرسيدس في عام 2021، ويتطلع الجيل التالي من الفئة E إلى الاحتفاظ بالشكل الأساسي للسيارة الحالية، وقد يكون التصميم مختلفاً تماماً، ولكن الشركة قامت بعدة تحديثات هامة.

تأتي سيارة مرسيدس E-Classمن الخارج بشبك أمامي مألوف، ومصد سفلي جديد، لكن هذا قد يكون خدعة للتمويه والكسوة، يبدو أن غطاء المحرك به تجاعيد جديدة أيضاً، حيث تم إخفاء الجزء الخلفي للسيارة تماماً، مع ظهور جزء صغير من المصابيح الخلفية فقط، وسيكون لها مصابيح خلفية جديدة ومصد سفلي جديد، إلى جانب تغييرات أخرى في التصميم.

يتوقع أن تأتي سيارة مرسيدس E-Class من الداخل بقفزة كبيرة فوق السيارة الحالية، حيث يجب أن تتلقى الفئة E من الجيل التالي تصميماً داخلياً يتناسب مع تلك الموجودة في الفئة C والفئة S يجب أن تقدم مرسيدس أحدث شاشات وتقنيات المعلومات والترفيه، ومن السابق لأوانه الحصول على معلومات عن مجموعة نقل الحركة، ولكن يجب أن تأتي مع مجموعة متنوعة من خيارات المحرك والتي سيكون من بينها طراز EQE الكهربائي بالكامل.

وسيتم الكشف عن سيارة مرسيدس E-Classفي أواخر عام 2023 على أقرب تقدير.