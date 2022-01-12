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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| انفجار هاتف ذكي آخر من سلسلة Nord لشركة وان بلس.. طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

كلاكيت رابع مرة.. انفجار هاتف ذكي آخر من سلسلة Nord لشركة وان بلس

تعرضت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا للكثير من المشكلات بعد أن ارتبط اسم هواتفها الذكية من سلسلة نورد Nord خلال الأشهر القليلة الماضية، بمجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بحوادث انفجار الهواتف الذكية.

 

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

يبحث الكثيرون عن طريقة فتح نمط أي هاتف في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بأجهزتهم، والتي يستخدمونها في بعض الأحيان لحماية المعلومات المحفوظة بهواتفهم الذكية.

 

سعر ومواصفات OnePlus 10 Pro..وان بلس تعلن عن أحدث هواتفها بإمكانيات قوية

كشف شركة وان بلس OnePlus، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية، والذي ينطلق إلى أسواق الصين تحت اسم OnePlus 10 Pro، والذي يأتي بتحسينات كبيرة مقارنة بسابقه، حيث يوفر أحد معالجات كوالكوم وشحنا أسرع مقابل سعر معقول.

 

طرق فعالة لـ تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

يرغب البعض في تنظيف سماعة الآيفون الأمامية لإزالة جزيئات الغبار الصغيرة المتراكمة داخلة سماعات جهاز آيفون، ويساعد تنظيف سماعة الآيفون الأمامية على تقوية جودة الصوت والعمل بالطريقة ذاتها التي يقدمها الهاتف الجوال الجديد.

 

مؤسس واتساب يصبح الرئيس التنفيذي لمنافسه سيجنال "مؤقتا"

تولى المؤسس المشارك لتطبيق واتساب WhatsApp، بريان أكتون Brian Ancton، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لتطبيق المراسلة المشفر المنافس سيجنال Signal.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا واتساب الهواتف الذكية

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