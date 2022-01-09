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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة

أفضل طرق لتنظيف سماعة
أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار

تتعرض سماعات الهاتف للالتصاق بخلايا الجلد والدهون وشمع الأذن ومنتجات الوجه خاصة الأجزاء التي تلمس جسمك أو تلك المعرضة للهواء، وتلتقط سماعات الهاتف المزيد من الشوائب في كل مرة تضعها فيها.

 

وبحسب مجلة Real Simple  فإنه أحيانا تؤدى بعض الطرق إلى إتلاف سماعة الهاتف وتعرض التقنيات الخاصة بها للضرر، ولكن هناك طرقًا سهلة لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار الملتصق بها دون تدميرها أو تعريض أجزاء منها للضرر .

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لماذا يجب عليك تنظيف سماعة هاتفك من المياه والغبار ؟

How to Clean Your Headphones and Earbuds
أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة

تعتبر سماعات الهاتف هي موطن للبكتيريا بمعدل 6 مرات أكثر من البكتيريا الموجودة في حوض المطبخ ، وفقًا لعدد من الأبحاث العلمية،  كما يمكن أن تسبب السماعات المتسخة مجموعة من المشكلات بما في ذلك ردود الفعل التحسسية والطفح الجلدي أو حتى الالتهابات.

 

 ونظرًا لأن سماعات الهاتف مضغوطة جدًا ، فمن السهل تركها مستلقية، ومن المحتمل أن تكون سماعات الهاتف لديك قد راكمت قدرًا كبيرًا من الأوساخ والبكتيريا لذا في اللحظة التي تضع فيها سماعات الأذن ، يمكن أن تدخل الأوساخ والبكتيريا في أذنيك.



أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة

5 Easy Tips to Extend the Life of Your Headphones | PCMag
أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة

الطريقة الأولى : 


تنظيف سماعات الأذن وسماعات الرأس من المياه والغبار

 

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أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة

-يجب تنظيف رؤوس سماعات الأذن ، باستخدام أي شيء لديك قد يكون مفيدًا مثل خلة أسنان أو مشبك ورق، واستخدام قماشة وكحول وتنظيفها جيدا، ومحاولة تنظيف الثقوب بحرص.

 

-بالنسبة إلى الجسم الخارجى، استخدم  قطعة قماش ناعمة أو قطعة قطن ولا تقوم استخدام الصابون أو المبيّض أو أي محاليل تنظيف أخرى من أي نوع على أجهزة AirPods، ويعتبر الكحول الإيثيلى بنسبة 70 % أفضل.  

 

-يجب تنظيف سماعات الرأس جيدا باستخدام الصابون وقماشة خشنة خاصة الأجزاء الداخلية والتى تكون ملازمة للرأس.

 

- إذا كانت سماعات الرأس تحتوي على أغطية أذن قابلة للإزالة، فمن الأفضل على الأرجح إزالتها وتنظيفها بشكل منفصل. و تأكد من عدم السماح للسوائل بالدخول إلى الأماكن الصعبة.

 

الطريقة الثانية : 


تنظيف سماعات الأذن في هاتفك الذكي من المياه والغبار 

 

3 Ways to Clean Your Headphones - wikiHow
أفضل طرق لتنظيف سماعة هاتفك من الماء والغبار دون الذهاب للصيانة


-اسحب حشوات الأذن عن السماعات، ثم استخدم جانب الحلقة المعدنية لإزالة أي شمع للأذن برفق.

 

-لا تحشر الحلقة في الطرف وهي لا تزال على سماعة الأذن وإلا فقد تدفع الشمع في سماعة الأذن وتضر بالمستخدم.

 

-استخدم طرف فرشاة صغيرة وناعمة لتنظيف أي شيء عالق في سماعات هاتفك برفق.

 

-تأكد من توجيه فتحة سماعة الأذن نحو الأرض للسماح للجاذبية بمساعدتك وكذلك لضمان عدم سقوط أجزاء صغيرة من الغبار في سماعات الأذن نفسها.

 

-امسح أطراف سماعة الهاتف بقطعة قماش مبللة وصابون وجفف جيدًا قبل إعادة توصيل سماعات الأذن.

 

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