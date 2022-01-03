عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

ميزات مذهلة ستحصل
ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

كشفت تسريبات أن سماعات AirPods Pro الجيل الثاني والقادمة من شركة آبل، ستصدر بعدد من المواصفات المذهلة، وستحتوى على تقنيات لم يسبق لأى سماعات لاسلكية الحصول عليها.

وبحسب موقع MacRumors فإن شركة آبل ستمنح  سماعات AirPods Pro 2 ميزة ALAC وهي تقنية متعلقة بضغط ملفات الصوت والموسيقى دون فقدان أي بيانات خاصة بملفات الصوت الأصلية، والتي كانت تسبب مشكلات في جودة الصوت عند دمج أو ضغط ملفات الأغاني أو الموسيقى.  

على خطى آبل.. جوجل تعمل على إطلاق نظارات للواقع المعزز

تحذير عاجل من آبل لـ 1.65 مليار من مستخدمي آيفون.. خصوصيتكم في خطر لهذا السبب

وستدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2 بميزات تتبع الموقع والتي ستسمح للمستخدمين من تتبعها في حالة الضياع، كما أن علبة الشحن ستكون متوافقة مع تطبيق Find My .

ومن خلال صوت معين سيستطيع تطبيق التتبع Find My من إيجاد علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2 حيث يمكن للمستخدمين إصدار صوت من أجهزة AirPods الفردية الخاصة بهم داخل العلبة للمساعدة في العثور عليها.  

 

وفقا للموقع فإنه من المتوقع أن تحصل سماعات AirPods Pro 2  على عدد من المزيات الصحية مثل تلك الموجودة في ساعات آبل الذكية، كما أنها ربما تصدر في الربع الرابع من  العام الحالي 2022 ، وستأتى بعد 3 سنوات من إصدار الجيل الأول منها لأول مرة عام 2019 . 
 

سماعات AirPods Pro الجيل الثاني من AirPods Pro سماعات AirPods Pro 2 ميزات سماعات AirPods Pro 2 سماعات لاسلكية شركة ابل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس

كوريا الجنوبية تسجل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون

غلق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة

ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ