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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro.. آبل تمدد برنامج الدعم 3 سنوات

لإصلاح مشكلات سماعات
لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro.. آبل تمدد برنامج الدعم

قامت شركة Apple آبل الأمريكية بتمديد برنامج الدعم المخصص لخدمة ومعالجة مشكلات صوت سماعات AirPods Pro  اللاسلكية منسنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد عملية الشراء الأولى. 


وبحسب موقع CNET فإن برنامج الدعم المقدم من شركة آبل لإصلاح مشكلات سماعات AirPods Pro سيشمل معالجة السماعات التي تعاني من طقطقة أو أصوات ثابتة وكذلك مشكلات متعلقة بإلغاء الضوضاء النشطة. 

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وتقول شركة آبل عبر صفحة الدعم الرسمية إن خدمات البرنامج سيتم تقديمها للعملاء من خلال مقرات وفروع الشركة نفسها أو مقدمى الخدمات المعتمدين من آبل. 


وأشارت شركة آبل إلى أن سماعات AirPods Pro التي تعاني من مشكلات في الصوت هى تلك السماعات التي تم تصنيعها قبل شهر أكتوبر 2020، كما أنه سيشمل جميع السماعات الأخرى التي تم إطلاقها بعد هذا التاريخ والتي تعاني من نفس المشكلة أو مشكلات أخرى. 


وتم تقديم برنامج الدعم لأول مرة في أكتوبر 2020 ، بعد عام واحد من الإصدار الأصلي لسماعات AirPods Pro في عام 2019، وهذا يعني أن برنامج الإصلاح قد تم تقديمه في اللحظة التي كان من المقرر فيها انتهاء صلاحية الضمان على الوحدات. 


ومع تمديد برنامج الإصلاح إلى ثلاث سنوات ، يجب الآن تغطية دعم ومعالجة مشكلات سماعات AirPods Pro التي تم شراؤها عند الإطلاق حتى أكتوبر 2022.

 

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