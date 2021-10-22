عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سماعات الرأس تهددك بالإصابة بالسرطان.. اعرف التفاصيل

مخاطر الاستخدام المفرط
مخاطر الاستخدام المفرط لسماعات الرأس

كشفت بعض التقارير، بأن استخدام سماعات الرأس يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وخاصة سماعات البلوتوث وإير بودز وسماعات الأذن، وذلك بسبب تأثيرها الضار على دماغ الإنسان.

 

مخاطر الاستخدام المفرط لسماعات الرأس

 

وزعم الباحثون، أن الإشعاع الكهرومغناطيسي EMR الذي تسببه أجهزة إير بودز وسماعات الرأس بلوتوث في قناة الأذن يمكن أن يتسبب في تلف الخلايا وتكون الأورام، وفقا لما نشر في موقع health .
 

٥ أطعمة لتعزيز وظائف المخ

تصيبك بعد التعافي من كورونا .. أعراض وأسباب ضبابية المخ


وهناك العديد من الدراسات، أن الاستخدام المستمر لسماعات الرأس وأجهزة البلوتوث أثناء الحمل يمكن أن يسبب آثارًا ضارة، من بينها زيادة خطر فقدان الحمل أكثر من المعتاد أو إنجاب أطفالًا يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD.

وتتردد بين الحين والآخر تحذيرات من أن سماعات الرأس يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، لكن لا يتم مناقشة الأمر باستفاضة وحسم في أغلب الأحوال، وعادة، لا تولد.

 

مخاطر الاستخدام المفرط لسماعات الرأس



وينصح الخبراء حول العالم الناس باستخدام التكنولوجيا والأدوات بشكل معتدل، لتجنب أو تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها، ومن أهم الأجهزة التي تم التحذير منها مؤخرا  سماعات الأذن وسماعات الرأس لما يمكن أن تسببه من الأورام السرطانية.

وتشير الدراسات، إلى أن الإشعاع الصادر من استخدام سماعات الرأس يكون أقل بكثير من أشكال الإشعاع مثل الهواتف المحمولة أو الأشعة السينية أو الأشعة فوق البنفسجية، إلا انه ما زال يشكل خطورة كبيرة على الإفراط في استخدامها.

ويتسبب الإستخدام المفرط لسماعات الأذن يمكن ان يتسبب في مشاكل صحية أو أمراض خطيرة، مثل السرطان؛ حيث أن الخبراء أشاروا إلى أن الاستخدام طويل المدى لسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث قد تسبب في مشاكل صحية للمخ.

وأوضحت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أنه تم إدراج الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة وأجهزة البلوتوث وسماعات الرأس على مصادر مسببة للسرطان/ ولكن تتحدث التحذيرات الرسمية على الإفراط في استخدامها.

سماعات الرأس السرطان سماعات البلوتوث سماعات الأذن الحمل اضطراب نقص الانتباه الأورام السرطانية مشاكل صحية للمخ

موضوعات متعلقة

دراسة: استخدام الأمهات لمواد التنظيف يعرض أطفالهن لـ الربو بنسبة 70٪

دراسة: تناول المكسرات والبذور والزيوت النباتية تقلل من الموت المبكر 10%

أجريت على الفئران.. دراسة: الأكل مرة باليوم يحسن الصحة ويطيل العمر

دراسة تكشف مفتاح العمر المديد والرشاقة

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف حقائق بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لإنبي

مشروع قانون المسئولية الطبية ..العقوبة وطريقة الشكوى حال تعرض المريض للضرر

حضور كبير في احتفالية نادي مدينتي للجولف للتوعية بسرطان الثدي .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى.. صور

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية

سماعات الرأس تهددك بالإصابة بالسرطان.. اعرف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى في القاهرة 27

الزمالك يدك شباك توسكر الكيني برباعية ويحسم بطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ