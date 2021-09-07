تصيبك بعد التعافي من كورونا .. أعراض وأسباب ضبابية المخ

قالت الدكتورة إيمان كامل رئيس قسم الصحة وتغذية الأسرة بالمركز القومي للبحوث القومي للبحوث، أن هناك بعض الحالات التي تعافت من كورونا تعاني من ضبابية المخ.

ضبابية المخ

تتسم ضبابية المخ بالارتباك والنسيان وقلة التركيز والاضطراب العقلي، يمكن أن يحدث هذا بسبب الإرهاق وقلة النوم والتوتر وقضاء الكثير من الوقت على الكمبيوتر.

ووفقا لموقع bangkokhospital أن ضبابية المخ ناتجه عن مستويات عالية من الالتهابات والتغيرات في الهرمونات التي تحدد مزاجك وطاقتك وتركيزك، يمكن أن تؤدي متلازمة ضباب الدماغ إلى حالات أخرى مثل السمنة والحيض غير الطبيعي ومرض السكري.

أسباب ضبابية المخ

الإشعاع الكهرومغناطيسي - من الكمبيوتر والهاتف المحمول والأجهزة اللوحية.

الإجهاد - تقليل تدفق الدم إلى الدماغ مما يسبب ضعف الذاكرة.

قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة.

النظام الغذائي - الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

السموم والتلوث والمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية.

أعراض ضبابية المخ