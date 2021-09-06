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القومي للبحوث: متعافون من كورونا أصيبوا بضبابية المخ

الدكتورة إيمان كامل
الدكتورة إيمان كامل

قالت الدكتورة إيمان كامل رئيس قسم الصحة وتغذية الأسرة بالمركز القومي للبحوث القومي للبحوث، إن فيروس كورونا يرتبط بالتغذية قبل وأثناء وبعد الإصابة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض الحالات التي تعافت من كورونا لكنها أصبحت تعاني من ضبابية المخ، ناصحة بتزويد الجسم بالمعادن والفيتامينات.

وشدّدت "إيمان"، على ضرورة المحافظة على أن يكون الغذاء متوازنًا، وأن تتوفر العناصر الغذائية المتكاملة، إلى جانب تزويد السعرات الحرارية، كما نصحت بتقليل الملح والحرص على شرب سوائل مدرة للبول.

وحذّرت من تناول أدوية البروتوكول الطبي دون أن يكون ذلك باستشارة طبية، وشددت على ضرورة منح الفرصة للجسم لأنْ يقاوم المرض بالمناعة الطبيعية.

يُشار إلى ان ضبابية المخ هو أحد مجموعة متلازمة ما بعد كورونا، يتمثل في الإرهاق الذهني، وصعوبة في تجميع المعلومات وتذكرها بشكل سريع، مع صعوبة في التركيز.

البروتوكول الطبي الحدث اليوم فيروس كورونا الدكتورة إيمان كامل سيد على

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