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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

٥ أطعمة لتعزيز وظائف المخ

صدى البلد

يمكن أن يكون للأطعمة التي نأكلها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، ويمكن أيضا أن يدعم تناول نظام غذائي معزز للدماغ وظائف المخ على المدى القصير والطويل.

الدماغ هو عضو كثيف الطاقة ، يستخدم حوالي 20 في المائة من السعرات الحرارية في الجسم ، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

يتطلب الدماغ أيضًا بعض العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة. أوميغا 3 الأحماض الدهنية، على سبيل المثال، تساعد على بناء وإصلاح خلايا المخ، و مضادات الأكسدة تقلل الخلوي الإجهاد و التهاب ، التي ترتبط الشيخوخة الدماغ والاعصاب والاضطرابات، مثل مرض الزهايمر .

وتستكشف الأدلة العلمية  أفضل الأطعمة للعقل وفقال medical today


الأسماك الزيتية مصدر جيدمصدر موثوقمن أحماض أوميغا 3 الدهنية. 

تساعد أوميغا 3 في بناء أغشية حول كل خلية في الجسم ، بما في ذلك خلايا الدماغ. وبالتالي ، يمكنهم تحسين بنية خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية.

وجد أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من أوميغا 3 قد زادوا من تدفق الدم في الدماغ. حدد الباحثون أيضًا وجود صلة بين مستويات أوميغا 3 والإدراك الأفضل أو قدرات التفكير.

تشير هذه النتائج إلى أن تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 ، مثل الأسماك الزيتية ، قد يعزز وظائف المخ.

تتضمن أمثلة الأسماك الزيتية التي تحتوي على مستويات عالية من أوميغا 3 ما يلي:

سمك السالمون
سمك الأسقمري البحري
تونة
سمك مملح
السردين
يمكن للناس أيضًا الحصول على أوميغا 3 من فول الصويا والمكسرات وبذور الكتان والبذور الأخرى.

2. الشوكولاته الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو ، المعروف أيضًا باسم الكاكاو. يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة.

تعتبر مضادات الأكسدة مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ ، حيث أن الدماغ معرض بشكل كبير للإجهاد التأكسدي ، مما يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

يبدو أن مركبات الفلافونويد الكاكاو مفيدة للدماغ.  قد يشجعون نمو الخلايا العصبية والأوعية الدموية في أجزاء من الدماغ تشارك في الذاكرة والتعلم. قد تحفز أيضًا تدفق الدم في الدماغ.

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن مكون الفلافونويد في الشوكولاتة قد يعكس مشاكل الذاكرة في القواقع. لا يزال يتعين على العلماء اختبار هذا على البشر.

ومع ذلك ، فإن دراسة أجريت عام 2018 على البشر تدعم أيضًا تأثيرات الشوكولاتة الداكنة المعززة للدماغ. استخدم الباحثون طرق التصوير لفحص نشاط الدماغ بعد أن تناول المشاركون شوكولاتة تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو.

وخلص الباحثون إلى أن تناول هذا النوع من الشوكولاتة الداكنة قد يحسن مرونة الدماغ ، وهو أمر ضروري للتعلم ، وقد يوفر أيضًا فوائد أخرى متعلقة بالدماغ.

 

التوت
مثل الشوكولاته الداكنة ، تحتوي العديد من التوت على مضادات الأكسدة الفلافونويد.

 تشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعل التوت غذاءً جيدًا للدماغ.

تساعد مضادات الأكسدة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين.

 يلاحظ أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التوت لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الدماغ ، ومنها:

تحسين التواصل بين خلايا الدماغ
تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم
زيادة اللدونة ، مما يساعد خلايا الدماغ على تكوين روابط جديدة ، وتعزيز التعلم والذاكرة
تقليل أو تأخير الأمراض العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر والتدهور المعرفي
تشمل أنواع التوت الغني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز صحة الدماغ ما يلي:

فراولة 

التوت


4. المكسرات والبذور
قد يكون تناول المزيد من المكسرات والبذور مفيدًا للدماغ ، حيث تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

 وجد أن تناول المكسرات بشكل عام مرتبط بتحسين وظائف المخ في سن الشيخوخة.

المكسرات والبذور أيضا مصادر غنيةمصدر موثوقمن فيتامين هـ المضاد للأكسدة ، والذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة.

مع تقدم الشخص في العمر ، قد يتعرض دماغه لهذا النوع من الإجهاد التأكسدي ، وبالتالي قد يدعم فيتامين E صحة الدماغ في سن الشيخوخة.

 وجدت أن فيتامين E قد يساهم أيضًا في تحسين الإدراك وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تشمل المكسرات والبذور التي تحتوي على أعلى كميات من فيتامين هـ ما يلي:

بذور زهرة عباد الشمس
لوز
بندق

نظام غذائى وظائف المخ صحة الدماغ التركيز الأطعمه العناصر الغذائية

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