سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

يستهين عدد كبير من الناس بفعل بعض الأشياء العادية أثناء القيادة والتي لا يدركون حجم مخاطرها على أرواحهم وأرواح الركاب بجوارهم، إليك 5 أشياء قد تعتقد أنها عادية لكن عليك الحذر منها أثناء القيادة:

1. ارتداء سماعات الرأس عند القيادة

يلجأ البعض لارتداء سماعات الرأس أثناء القيادة للاستمتاع بالموسيقى والانشغال حتى انتهاء الطريق، لكن يمكن للموسيقى الصاخبة أن تتسبب في كوارث، فقد تمنعك من سماع صفارات سيارات الطوارئ، تحذيرات القطارات، كلاكسات السيارات الأخرى والمشاة الذين يقتربون من سيارتك.





2. تناول الطعام أثناء القيادة

قد ترغب في الإمساك بساندوتش تشيزبرجر أثماء قيادة السيارة لكن قد يعرضك طعامك المفضل لمخاطر الحوادث، فيمكن أن يتشتت انتباهك أثناء تناول وجبة خفيفة خلف عجلة القيادة، فتكون العواقب وخيمة.

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3. التدخين أثناء القيادة

التدخين أثناء القيادة في حد ذاته لا يقع تحت طائلة القانون فلن يحاسبك أحد، ولكن تمامًا مثل الأكل والشرب، إذا تسبب في تشتيت الانتباه خلف عجلة القيادة، فقد تتعرض لمخاطر كبيرة.





4. إضاءة المصباح الداخلي أثناء القيادة

قد تتسبب إضاءة المصباح الداخلي لفترات طويلة في إتلاف بطارية سيارتك، لكن الأسوء أنها قد تكون مصدر تشويش لرؤيتك من خلال مرايات السيارة، كما أن الأضواء الخارجية المتوهجة يمكنها تشتيت السائقين الآخرين من حولك مما يتسبب في وقوع حوادث التصادم.





5. شرب المياه أو القهوة والعصائر

يعامل الإمساك بكوب من القهوة أو السوائل الأخرى نفس معاملة الطعام من ناحية تعريضك للإلهاء، لكن الجفاف قد يضر بك أكثر، إذ وجد العلماء في جامعة لوبورو أن القيادة مع الشعور بجفاف الحلق يمكن أن تكون بنفس خطورة القيادة أثناء تناول المشروبات.





يمكن أن يسبب الجفاف فقدان التركيز ويؤدي إلى النعاس وتباطؤ ردود الفعل، فإذا كنت مسافرًا في رحلة طويلة، خاصة في هذا الطقس الحار، حافظ على الجفاف بعيدًا عن طريق حمل زجاجة مياه في سيارتك.

