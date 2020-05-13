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سيارات

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:01 م
مصباح السيارة
مصباح السيارة
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عزة عاطف
كم مرة تعرضت لألم العينين الشديد عند قدوم سيارة مفاجئة في مقابلتك وقد أشعل سائقها المصابيح الأمامية بشكل يثير الاستفزاز، إن الأمر مبعث على التوتر وهو ما يحذر منه الخبراء خاصة مع اهتمام شركات السيارات بتقوية إضاءة المصابيح الأمامية لمساعدة سائقيها على الرؤية.

لكن الأمر يزداد سوءًا مع ارتفاع نسب الحوادث بسبب المصابيح، حيث تظهر إحصائيات الحكومية البريطانية أن هناك حوالي 300 حادث تصادم كل عام تعد المصابيح الأمامية المتوهجة عاملًا أساسيًا فيه،

وبحسب الدراسة تحدث صدمة «توهج المصباح» بسبب تأثير شعاع المصباح الأمامي على العينين عند مواجهة سيارة أثناء القيادة في الليل، ويختبرها ما يقدر بنحو 16.1 مليون سائق بريطاني وفقًا لموتور تريند.
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وقد أكد 91% من السائقين أن "بعض" أو "معظم" المصابيح الأمامية للسيارات تتوهج للغاية و54% من هؤلاء يقولون أنهم يتعرضون لتلك الصدمة في الوقت الحالي أكثر من السابق.

صدمة التوهج.. مصابيح

اشتكى 45% من انزعاجهم الشديد من تصدر المصابيح الأمامية في مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بهم، في حين يعتقد 70% أن بعض الأضواء ساطعة جدًا لدرجة أنها تمثل خطر وقوع حادث. 


قال المتحدث باسم مركز الأنشطة الإقليمية «رود دينيس»: "إن التأثير الساطع للمصابيح الأمامية على السائق الآخر ليس فقط غير مريح، بل إنه في بعض الحالات شديد الخطورة، حيث يجعله يغفل الطريق لفترة من الوقت وتتشوش رؤيته، لذلك من المثير للاهتمام أن نجد نسبة أكبر من السائقين قد أبلغوا عن مشاكل بسبب التوهج أكثر هذا العام عن العام الماضي".

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