صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

اشتكى 45% من انزعاجهم الشديد من تصدر المصابيح الأمامية في مرآة الرؤية الخلفية الخاصة بهم، في حين يعتقد 70% أن بعض الأضواء ساطعة جدًا لدرجة أنها تمثل خطر وقوع حادث.









قال المتحدث باسم مركز الأنشطة الإقليمية «رود دينيس»: "إن التأثير الساطع للمصابيح الأمامية على السائق الآخر ليس فقط غير مريح، بل إنه في بعض الحالات شديد الخطورة، حيث يجعله يغفل الطريق لفترة من الوقت وتتشوش رؤيته، لذلك من المثير للاهتمام أن نجد نسبة أكبر من السائقين قد أبلغوا عن مشاكل بسبب التوهج أكثر هذا العام عن العام الماضي".



