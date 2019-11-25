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تكنولوجيا

بتخفيض غير مسبوق.. أفضل سماعات رأس في البلاك فرايداي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
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ندى على
ذكر موقع "Tech Radar" المتخصص في التكنولوجيا أفضل عروض لشراء سماعات الرأس في Black Friday والموجودة على موقع أمازون.

Beats Solo 3 W
خفض الموقع سماعة Beats Solo 3 W من شركة بيتس إلكترونيكس بنسبة 44% من 250 جنيها استرلينيا أى حوالى 5197 جنيها مصريا إلى 139 جنيها استرلينيا أى حوالى 2890 جنيها مصريا.

وتتميز السماعة بجودة صوت عالية للغاية، وبطول عمر يصل إلى 40 ساعة بالإضافة إلى أنها متوفرة بألوان عديدة.

WH-1000XM3

كان الموقع أعلن عن تخفيضات لسماعات الرأس WH-1000XM3 من سونى، والتى وصلت إلى 278 دولارا أى ما يعادل 4480 جنيها مصريا.

وتتميز السماعة باحتوائها على تقنيات عالية لإلغاء التشويش الذي يحجب الأصوات الخارجية أكثر من أي وقت مضى عن طريق معالج إلغاء التشويش.

وتحجب السماعة التشويش اليومي مثل الأصوات البشرية، والأصوات الخارجية التي قد يتم سماعها أثناء المشي، وتستطيع إعادة إنتاج نطاق كامل من الترددات حتى 40 كيلو هرتز.
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