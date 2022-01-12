كلاكيت رابع مرة.. انفجار هاتف ذكي آخر من سلسلة Nord لشركة وان بلس

تعرضت شركة وان بلس OnePlus، مؤخرا للكثير من المشكلات بعد أن ارتبط اسم هواتفها الذكية من سلسلة نورد Nord خلال الأشهر القليلة الماضية، بمجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بحوادث انفجار الهواتف الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أشارت العديد من من التقارير السابقة إلى العديد من الحوادث المختلفة بدولة الهند التي كان بطلها هاتف وان بلس المسمى OnePlus Nord 2، ولكن هذه المرة تصدر هاتفا آخر للشركة عناوين الأخبار بعد انفجاره في جيب مالكه.

انفجار هاتف ذكي جديد

شارك أحد مستخدمي موقع تويتر ويدعي دوشيانت جوسوامي Dushyant Goswami، صور الانفجار المزعوم لهاتف وان بلس المسمى OnePlus Nord CE، الذي قام بشرائه منذ 6 أشهر فقط.

وقال في التغريدة الأصلية التي شاركها مالك الهاتف الهندي الأصل والتي تم حذفها الآن: " أمتلك هاتفا ذكيا من علامة تجارية مشهورة جدا ONEPLUS، والتي تعد بأفضل جودة، ويبلغ عمر هاتفي 6 أشهر فقط وقد انفجر بالأمس، بينما أخرجته من جيب بنطالى انها ليست فقط سيئة ولكنها قاتلة، هل العلامة التجارية ستتحمل مسؤولية الحادث الرابع؟".

هاتف وان بلس OnePlus Nord CE

وكما قام المستخدم أيضا بنشر هذه الصور مع النص على منصة LinkedIn، والتي أظهرت أن هاتف وان بلس الذكي Nord CE تالفا تمامًا من الأمام والخلف، وقد أدى الانفجار إلى تدمير جميع المكونات الرئيسية للجهاز، بما في ذلك البطارية والشاشة والكاميرا بالكامل.

وحتى الآن، لم تقدم وان بلس OnePlus بيانا رسميا بخصوص هذه الحادثة.