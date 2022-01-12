عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طرق فعالة لـ تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

تنظيف سماعة آيفون
تنظيف سماعة آيفون بفرشة الأسنان

يرغب البعض في تنظيف سماعة الآيفون الأمامية لإزالة جزيئات الغبار الصغيرة المتراكمة داخلة سماعات جهاز آيفون، ويساعد تنظيف سماعة الآيفون الأمامية على تقوية جودة الصوت والعمل بالطريقة ذاتها التي يقدمها الهاتف الجوال الجديد.

تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

تمتلئ سماعات هاتفك الآيفون جزئيات من الغبار العالقة بها مع كثرة الاستخدام، والتي تجعل من الصعب على مالك الجهاز سماع الطرف الآخر على المكالمة، وقد يظن في بعض الأحيان أن السماعة بها مشكلة أو أنه بحاجة إلى تغيير هاتفه بـ آيفون جديد.

لو عطلانة.. 6 طرق فعالة لإصلاح اتصال "الهوت سبوت" بهواتف آيفون

7 طرق سهلة تساعدك في الحفاظ على بطارية آيفون لفترة أطول

‏طرق تنظيف سماعة الـiPhone الأمامية

إذا كنت لا تسطيع إجراء اتصال لأنك لا تسمع الطرف الآخر بوضوح، أو يصدر صوته بشكل ضعيفا أو متذبذبا، إذا ريما حان الوقت لمعرفة كيفية تنظيف سماعات هاتفك الآيفون.

تنظيف سماعة الايفون الأمامية
 

يحتاج هاتفك  الآيفون إلى العناية باستمرار في مع الاستعمال المتكرر تصل جزيئات الاتربة إلى داخل السماعة الأمامية مما يمنعك من سماع مكالمتك بكل وضوح، لذا يجب عليك تنظيف سماعة الهاتف الخاص بك من فترة لأخرى حتي تتجاوز المشكلات المتعلقة بالصوت.

ويمكنك تنظيف سماعة الآيفون الأمامية، باستخدام عدة أدوات وبطرق سهلة ومنزلية حيث لن تضطر في هذه الحالة إلى الذهاب إلى متخصص للقيام بذلك، فإذا لاحظت صوت مكتوم أو متذبذب يخرج من سماعة جهازك، يمكنك اختيار أحدى الطرق الآتية للقيام بذلك.

تنظيف السماعات بفرشة الاسنان

باستخدام فرشاة الاسنان يمكن لمالكو أجهزة آيفون من تنظيف سماعة الآيفون الأمامية بسهولة، لذا يمكنك بسهولة استخدام فرشاة أسنان جافة ونظيفة لـ تنظيف فتحات سماعة جهازك كالتالي:

أولا: تأكد من تنظيف يديك جيدا وتنظيف شاشة جهازك بشكل جيد قبل البدء بأي شيء.

ثانيا: تذكر إيقاف تشغيل هاتفك قبل أن تبدأ بالتنظيف.

ثالثا: استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ثم قم بفرك مدخل السماعة بالفرشاة مرة أو اثنين.

رابعا: في المرة الثالثة قم بوضع بعض قطرات الكحول على الفرشاة ثم افركها على السماعات بجميع الاتجاهات، ولكن احذر لا تضغط بقوة على السماعة ولا تغمس فرشاة الأسنان بأكملها في الكحول فقط بعض قطرات تكفي.

خامسا: بعد إنهاء الخطوات السابقة، قم بمسح هاتفك بقطعة قماشة ناعمة مبللة ببعض قطرات الكحول لإزالة الأتربة المتناثرة على الشاشة.

تنظيف السماعات بفرشة الاسنان

تنظيف منفذ سماعات الرأس

1- تأكد من تنظيف مدخل سماعات الرأس بهاتفك الايفون للحصول على جودة صوت أفضل.

2- استخدم أعواد تنظيف الأذان القطنية، وقم بتنظيف منفذ سماعات الرأس بشكل دائري لإزالة الأوساخ من جميع الجوانب.

3- كرر العملية أن احتاجت لذلك، ولكن انتبه إلا تحشر القطنة داخل المنفذ.  

تنظيف منفذ سماعات الرأس
سماعة الايفون هواتف آيفون آيفون طريقة تنظيف سماعة الايفون مشكلات آيفون تنظيف سماعة الايفون

موضوعات متعلقة

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

كلاكيت رابع مرة.. انفجار هاتف ذكي آخر من سلسلة Nord لشركة وان بلس

انتبه.. واتسآب سيتوقف على هذه الأجهزة خلال أيام

وحش الألعاب.. مواصفات جهاز أسوس اللوحي ROG Flow Z13

ترشيحاتنا

شوبير يعلن تأجيل إجراء أشعة لـ اكرم توفيق وفتوح ..تفاصيل

وزيرة الثقافة: أنجزنا مشاريع ثقافية ضخمة خلال كورونا.. والمسارح المتنقلة إنجاز مميز

بمشاركة السولية .. منتخب مصر يخوض مرانه استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

نشرة أخبار العالم | مصر الوجهة الأولي للسياح الروس.. دولة عربية تعلن حظر التجوال.. إصابة نصف سكان أوروبا بـ أوميكرون

تأجيل محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و٢٣ آخرين

نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. أبرز تصريحات السيسي بجلسة إعمار مناطق ما بعد الصراعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

عامر حسين: كيروش سيحصل على راتب عام ونصف حال إقالته

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

تطورات إصابة أكرم توفيق نجم منتخب مصر

السعودية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد حليب الماعز للرضع وأفضل أنواعه

مباراة كروية بشكل كوميدي.. سخرية المشاهير من خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا

طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. فيديو

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ