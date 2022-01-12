طرق فعالة لـ تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

يرغب البعض في تنظيف سماعة الآيفون الأمامية لإزالة جزيئات الغبار الصغيرة المتراكمة داخلة سماعات جهاز آيفون، ويساعد تنظيف سماعة الآيفون الأمامية على تقوية جودة الصوت والعمل بالطريقة ذاتها التي يقدمها الهاتف الجوال الجديد.

تنظيف سماعة الآيفون الأمامية

تمتلئ سماعات هاتفك الآيفون جزئيات من الغبار العالقة بها مع كثرة الاستخدام، والتي تجعل من الصعب على مالك الجهاز سماع الطرف الآخر على المكالمة، وقد يظن في بعض الأحيان أن السماعة بها مشكلة أو أنه بحاجة إلى تغيير هاتفه بـ آيفون جديد.

‏طرق تنظيف سماعة الـiPhone الأمامية

إذا كنت لا تسطيع إجراء اتصال لأنك لا تسمع الطرف الآخر بوضوح، أو يصدر صوته بشكل ضعيفا أو متذبذبا، إذا ريما حان الوقت لمعرفة كيفية تنظيف سماعات هاتفك الآيفون.

تنظيف سماعة الايفون الأمامية



يحتاج هاتفك الآيفون إلى العناية باستمرار في مع الاستعمال المتكرر تصل جزيئات الاتربة إلى داخل السماعة الأمامية مما يمنعك من سماع مكالمتك بكل وضوح، لذا يجب عليك تنظيف سماعة الهاتف الخاص بك من فترة لأخرى حتي تتجاوز المشكلات المتعلقة بالصوت.

ويمكنك تنظيف سماعة الآيفون الأمامية، باستخدام عدة أدوات وبطرق سهلة ومنزلية حيث لن تضطر في هذه الحالة إلى الذهاب إلى متخصص للقيام بذلك، فإذا لاحظت صوت مكتوم أو متذبذب يخرج من سماعة جهازك، يمكنك اختيار أحدى الطرق الآتية للقيام بذلك.

تنظيف السماعات بفرشة الاسنان

باستخدام فرشاة الاسنان يمكن لمالكو أجهزة آيفون من تنظيف سماعة الآيفون الأمامية بسهولة، لذا يمكنك بسهولة استخدام فرشاة أسنان جافة ونظيفة لـ تنظيف فتحات سماعة جهازك كالتالي:

أولا: تأكد من تنظيف يديك جيدا وتنظيف شاشة جهازك بشكل جيد قبل البدء بأي شيء.

ثانيا: تذكر إيقاف تشغيل هاتفك قبل أن تبدأ بالتنظيف.

ثالثا: استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ثم قم بفرك مدخل السماعة بالفرشاة مرة أو اثنين.

رابعا: في المرة الثالثة قم بوضع بعض قطرات الكحول على الفرشاة ثم افركها على السماعات بجميع الاتجاهات، ولكن احذر لا تضغط بقوة على السماعة ولا تغمس فرشاة الأسنان بأكملها في الكحول فقط بعض قطرات تكفي.

خامسا: بعد إنهاء الخطوات السابقة، قم بمسح هاتفك بقطعة قماشة ناعمة مبللة ببعض قطرات الكحول لإزالة الأتربة المتناثرة على الشاشة.

تنظيف السماعات بفرشة الاسنان

تنظيف منفذ سماعات الرأس

1- تأكد من تنظيف مدخل سماعات الرأس بهاتفك الايفون للحصول على جودة صوت أفضل.

2- استخدم أعواد تنظيف الأذان القطنية، وقم بتنظيف منفذ سماعات الرأس بشكل دائري لإزالة الأوساخ من جميع الجوانب.

3- كرر العملية أن احتاجت لذلك، ولكن انتبه إلا تحشر القطنة داخل المنفذ.