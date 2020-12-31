4 طرق لحل مشكلة الصوت في الإيفون عند الاتصال.. تعرف عليها

مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال والتي يعاني منها بعض مالكو هواتف آبل ، حيث تبدأ سماعة الجهاز في الضعف بشكل تدريجي مع مرور الوقت، وقد يكون حل مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال بسيطا للغاية ولا يحتاج منك الذهاب إلى مراكز الصيانة لتغيير السماعة حيث تستطيع التخلص من تلك المشكلة بنفسك.





مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال





قد يعاني مستخدمو هواتف آيفون من مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال، حيث يختفي الصوت بشكل مفاجئ مثل أصوات المكالمات والموسيقى والتطبيقات، فإن كنت تعاني من نفس المشكلة يمكنك تجربة أحد الحلول الآتية لإصلاح مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال.









- إصلاح الصوت في الآيفون:





1. تنظيف السماعة: قد يعد الغبار والاتساخات من الأسباب الرئيسية التي تسبب مشكلة الصوت في الايفون عند الاتصال، حيث تحوي سماعة الرأس بجهازك بعض الأوساخ نتيجة لقيامك بمسح الأوساخ او الدهون او بصمات على الشاشة الهاتف فتجد بشكل أفقي مما يؤدي لدفع لتلك الذؤات الغير مرئية وسقوطها داخل فتحت السماعة ومع مرور الوقت تتكون ترسبات وتقوم بسد الفتحات الموجودة ويكون الصوت ضعيف ومكتوم ولاتستطيع السماع بشكل واضح.





ولحل تلك المشكلة ببساطة استخدم جهاز ضاغط للهواء للتخلص من الأوساخ العالقة بالهاتف، أو قم باحضار فرشاة أسنان قديمة ذات شعيرات ناعمة وقم برش مادة كحولية عليها ثم نظف فتحت السماعة سريعا وهي مبللة لسحب الأوساخ والاتربة العالقة بسماعة جهازك الآيفون.





2. قد تحتاج سماعات الاسبيكر أيضًا بهاتفك إلى التنظيف لذا يمكنك اتباع الخطوات السابقة باستخدام فرشاة الاسنان لتنظيفها أولا، ثم اذهب إلى تطبيق الإعدادات بهاتفك الآيفون> ثم اختر الأصوات واللمس > أسفل قسم الرنين والتنبيهات، انقل شريط التمرير إلى اليمين لرفع مستوى الصوت.





3. تقديم العديد من التطبيقات الخارجية إعدادات افتراضية لمستوى الصوت وكتم الصوت، من بينها بعض الألعاب والتي تقدم إعدادات منفصلة لمستوى الصوت، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، وغيرها من الإعدادات المعلقة بالصوت، لذا تحقَّق من إعدادات الصوت للتطبيقات الخارجية من خلال الذهاب لإعدادات الصوت بالتطبيق> ثم تعطيل الخيارات المخصصة لكتم الصوت، وتمكين الأصوات لتنشيطها.





4. قم بإعادة تعيين كل الإعدادات من خلال الذهاب إلى الإعدادات > ثم عام > ثم إعادة التعيين > ثم إعادة تعيين كل الإعدادات> قم بادخال رمز مرور آيفون> ثم انقر على إعادة تعيين كل الإعدادات، انتظر لبضع دقائق لترى إن كان الصوت سيعمل على النحو المطلوب أم لا.



