لهواتف آيفون.. كل ما تريد معرفته عن كيفية تحميل نظام التشغيل iOS 14

فى شهر يونيو الماضى أعلنت شركة آبل الأمريكية عن ثورة جديدة فى أنظمة التشغيل بإطلاقها نظام iOS 14 ، والذى يتضمن عددا من الميزات المذهلة التى طالما انتظرها مستخدمى هواتف آيفون لسنوات منذ إطلاق أول هاتف آيفون فى عام 2007.





وبحسب موقع MacRumors فإن ميزات نظام التشغيل الجديد iOS 14 اشتملت على ميزات منها تعيين تطبيق البريد الإلكتروني أو متصفح الويب الافتراضي الذى تريد تحديده على هاتفك الآيفون الأمر الذى لم يكن ممكنا قبل نظام التشغيل الجديد بالإضافة لمشاهدة مقاطع الفيديو في وضع Picture in Picture ، لكن هناك عدد من الخطوات التى يجب اتباعها عند تحميل نظام التشغيل الجديد iOS 14 فى هاتفك الآيفون.









- قبل تحميل النظام الجديد لابد ان تعرف ماهى الهواتف التى تتوافق مع النظام أولا، وإليك قائمة بالهواتف التى تقبل التحويل للنظام الجديد

هواتف iPhone 11

هواتف iPhone 11 Pro

هواتف iPhone 11 Pro Max

هواتف iPhone XS

هواتف iPhone XS Max

هواتف iPhone XR

هواتف iPhone X

هواتف iPhone 8 and iPhone 8 Plus

هواتف iPhone 7 and 7 Plus

هواتف iPhone SE

هواتف iPhone 6s and 6s Plus





- قبل الحصول على iOS 14 ، قم بعمل نسخة احتياطية لهاتفك الآيفون.









- قبل أن تفعل أي شيء ، انسخ تطبيقاتك وبياناتك احتياطيًا. على الرغم من أن هذا البرنامج مستقر مثل أي تحديث عادي ، و يجب التأكد من نسخ كل بياناتك احتياطيًا في حالة حدوث أي خطأ أو مشكلة.









- ولمعرفة كيفية القيام بعمل نسخ احتياطى لهاتفك قم بالدخول على هذا الرابط ، حيث تقدم صفحة الدعم الرئيسية من آبل لمستخدميها كيفية النسخ خطوة بخطوة.





- قم تنزيل نظام تشغيل iOS 14 من صفحة الإعدادات









- قم بتحميل التحديث الجديد من الإعدادات الخاصة بهاتفك، ثم توجه إلى علامة التبويب عام فى الأسفل وستجد قسمًا يسمى تحديث البرنامج.









- يجب أن تجد فيه تحديث iOS 14 جاهزا قم بتنزيله وتثبيته إذا لم تكن قد قمت بالتحديث إلى برامج أخرى من قبل ، فقد تحتاج إلى القيام بذلك قبل التقدم إلى iOS 14.









- إذا كنت لا ترى تحديثًا لنظام iOS 14 ، فيجب عليك القيام به في وقت آخر.





- ومن خلال هذا الرابط يمكنك معرفة كل المعلومات عن التحديث الجديد، وكيفية مواجهة أية مشكلة أثناء التحديث.





المشكلات التى تواجه المستخدمون عند تحميل iOS 14





- إعادة التشغيل للهاتف بشكل عشوائى

واشتكى عدد كبير من المستخدمين من تثبيت نظام iOS 14 على هواتفهم بحدوث مشكلة إعادة تشغيل الهاتف بشكل عشوائى ومتكرر، حيث تتم مسح تلك التفضيلات واستعادة تطبيقات أبل كإعداد افتراضي بعد كل إعادة تشغيل.





- تسرب فى شحن البطارية

ووجد العديد من المستخدمين أن بطاريتهم تنفد بشكل كبير للغاية وبسرعة بعد تثبيت النظام الجديد، واشتكى عدد كبير من المستخدمين على موقع تويتر بأنهم لاحظوا مشكلة كبيرة في عمر بطاريات هواتفهم، حيث تنفد بسرعة كبيرة للغاية، الامر الذى لم يكن يحدث قبل تثبيت نظام iOS 14 الجديد.





- إعادة التشغيل المتكرر لساعات Apple Watch Series 3