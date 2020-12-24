آبل ترسل هواتف آيفون لـ الهاكرز.. لهذا السبب

لطالما تحدثت شركة آبل الأمريكية عن خصوصية منتجاتها تحديدًا آيفون، وما تتمتع به من تأمينات قصوى منعًا لاختراقها من قبل المتطفلين، وهى أحد أبرز منتجاتها التي تحظى بأكبر نسب مبيعات حول العالم.





وبحسب "سبوتنيك"، ذكرت تقارير صحفية حديثة، عن لجوء شركة آبل لقرار غير مألوف، وهو إرسال هواتفها الـ آيفون بالتحديد الإصدارات الأخيرة للمخترقين "الهاكرز".





ولكن المفاجأة أن قرار آبل فى مصلحة مستخدميها، حيث تهدف للوصول لأقصى مستوى تأميني ممكن، حيث اختارت إرسال الهواتف لمجموعات الـ "وايت هاكرز" وبعض خبراء الأمن السيبراني.





وبررت الشركة، بأن الإجراء الذى تم اتباعه يأتي بمسمى "أبحاث أمن الأجهزة"، من أجل كشف أى ثغرة تقنية فى آيفون وبالتالى حلها فورًا، لضكان أقصي حماية ممكنة للمستخدم.





وتهدف شركة آبل من خلال هذا الإجراء للعثور على نقاط ضعف هواتفها من خلال المخترقين أنفسهم، وبالتالى علاج الثغرات فورًا قدرالإمكان، كما أكدت الشركة الأمريكية على صرف مكافآت مجزية.





وأعلنت آبل أن هواتف آيفون المرسلة للمخترقين ستكون لمدة عام واحد، على أن تتم استعادتها مرةً أخرى عقب الانتهاء من فحصها، ثم تحديثها مجددًا، على أن يتم إرسال أجهزة أخرى بديلة فور الانتهاء من الأولى.



