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سيارات

تحدٍ كبير.. آبل تدخل مجال تصنيع السيارات ذاتية القيادة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:58 م
آبل
آبل
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أماني نوار
تتجه انظار شركات السيارات العالمية الآن لصناعة السيارات ذاتية القيادة، لذلك قررت شركة آبل الشهيرة المضي نحو إنتاج هذه السيارات عام 2024 ، ضمن مشروعها المعروف باسم Project Titan ، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

ويمثل هذا القرار تحديا كبير لشركة آبل خاصة فيما يتعلق بسلسلة التوريد، ومن المعروف أن آبل تصنع مئات الملايين من الهواتف كل عام بأجزاء من عدة دول، لكنها لم تقم بصنع سيارة ابدأ.

ولم تقرر آبل حتى الآن من سيقوم بتجميع السيارة، بينما توقع الخبراء أن آبل ستعتمد على شريك في عملية التصنيع، خاصة أن مشروع إنتاج السيارة قد يبعد آبل فترة عن صنع نظام قيادة لشركات السيارات التقليدية.

ومن المقرر أن تستعين آبل بشركاء خارجيين للحصول على قطع لنظام القيادة الذاتية، ومن اهمها جهاز استشعار يساعد السيارات للحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد.

ونأتي لبطارية السيارة، فتخطط آبل لاستخدام بطارية أحادية الخلية ليساعد في توفير المساحة وزيادة الطاقة، ليمنح السيارة مدى اطول على الطريق.

كما تريد الشركة استخدما فوسفات الليثيوم آيرون في البطاريات الخاصة بالسيارات، وذلك لانها أقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة ، إضافة إلا أنها أكثر أمانا من الانواع الاخرى مثل بطاريات الليثيوم.

يذكر أن تم تداول أخبار من قبل عن أن آبل تضم إلى صفوف عامليها مهندسين من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية مثل تيسلا، ومن مصنعي بطاريات السيارات، وأنهم يعملون بسرية تامة على إنتاج سيارة منذ عدة سنوات.
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